Путин очень спешит: какую задачу поставили перед россиянами в Донецкой области

Российские военные активны на нескольких участках фронта. Любой ценой россияне хотят продвинуться на фронте, ведь на них серьезно давит высшее руководство.

В частности, оккупанты имеют определенные успехи возле Торецка. Они уже подошли вплотную к городу. Какая промежуточная цель стоит перед россиянами в Донецкой области, 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Россиян ждут неприятности

Российская армия не останавливается и изо всех сил пытается продвигаться на Донбассе. Сейчас они сконцентрированы на захват Торецка, а также в перспективе – Константиновки.

Они хотят попытаться окружить нашу группировку войск с целью дальнейшего их вытеснения и продвижения к Константиновке. Задача, которую могло поставить российское командование – продвижение в сторону Константиновки и движение на соединение с другой группировкой войск, которая действует в районе Часового Яра,

– пояснил Александр Мусиенко.

Как двигаются россияне в Донецкой области: посмотрите на карте

Россияне, вероятно, хотят нарастить темпы своего продвижения в районе Торецка. Ведь боятся, что украинские военные в ближайшее время смогут эффективнее противостоять их атакам.

"Враг будет иметь серьезные неприятности в этом случае. Они будут истекать кровью в боях, как это было за Авдеевку, Бахмут и Часов Яр. Это замедлит темпы их продвижения и заставит жертвовать большим количеством своих подразделений", – отметил Мусиенко.

Поэтому оккупанты пытаются как можно быстрее применить свои силы и средства и как можно дальше продвинуться на Торецком направлении и соединиться со своей группировкой в Часовом Яру.

На чем концентрируется Россия

В целом ситуация на фронте не претерпела существенных изменений. В частности, учитывая количество техники, оружия и личного состава российской арии.

В боях россияне полагаются на активное применение авиации, дронов и пехоту. Это то, на чем сегодня концентрируется враг. Наши силы, свою очередь, делают все, чтобы замедлить темпы продвижения врага. Сейчас это самое важное – не дать им развить темпы,

– отметил военный обозреватель.

Сейчас оккупационная армия видит окно возможностей, которым хочет воспользоваться. К слову, это касается и Покровского направления, где сейчас также очень сложная ситуация.

"Россия сегодня напоминает большого раненого зверя, но еще недостаточно раненого для того, чтобы он окончательно остановился. Раны его очень болезненные, но он еще двигает своими лапами и довольно опасен, может укусить. Наша задача – проявить гибкость: с одной стороны продолжать ранить этого зверя, с другой – суметь отойти, когда зверь атакует. Нам надо сохранять боеспособность", – подчеркнул Мусиенко.

Более того, Кремль не просто хочет захватить часть территорий, но и "размотать" украинские резервы. Они хотят убедить украинское военное командование отправить неподготовленные в бой. То есть не ждать, пока пехотные бригады станут механизированными или десантно-штурмовыми по оснащению, а будут не очень обученными.

Неподготовленные бойцы не будут представлять такой угрозы для оккупантов и они смогут продвигаться.