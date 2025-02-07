Продолжаются городские бои: в DeepState ответили, оккупировали ли россияне Торецк
Информация об оккупации врагом Торецка Донецкой области не соответствует действительности. Силы Обороны продолжают сопротивляться российским захватчикам, продолжаются городские бои.
Таким образом российское оборонное ведомство солгало о захвате населенного пункта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков Deep State.
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Какова ситуация в Торецке
Аналитики опровергли заявление министерства обороны России об оккупации Торецка. Сейчас украинские войска продолжают оборонительную операцию в Торецке. По их данным, бои продолжаются в микрорайоне Забалка, а также на северных и западных окраинах.
Центр города практически весь под врагом. К сожалению, люди вынуждены потреблять вражеские источники из-за недостаточного доверия к собственным официальным. До сих пор общество не проинформировано о потере Курахово и Великой Новоселки,
– добавили в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, по данным Генерального штаба ВСУ, на Торецком направлении враг атаковал позиции ВСУ 13 раз в районах Дилиевки и Торецка.
К слову, также российские войска, как ранее сообщали в Deep State, продолжают наступление на восточном фронте, продвигаясь в направлении сел Дачное и Успеновка. Агрессор закрепился на этих территориях, что усложняет ситуацию для украинских военных.