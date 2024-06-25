В Торецке во время эвакуации гражданских под вражеский обстрел попали волонтеры: есть пострадавший

Экипаж Благотворительного фонда "Восток SOS" попал под обстрел российских оккупантов. Это произошло во время эвакуации жителей города Торецк Донецкой области днем, 25 июня.

Отмечается, что российские захватчики нанесли удар по городу примерно в 09:30. К сожалению, в результате обстрела есть пострадавший.

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В Торецке волонтеры попали под обстрел

25 июня 2024 года экипаж Благотворительного фонда "Восток SOS" попал под обстрел оккупантов во время эвакуации жителей Торецка. Армия России нанесла удар по городу примерно в 09:30,

– говорится в сообщении волонтеров.

По их словам, под обстрел попала эвакуационная машина фонда, экипаж которой на тот момент успел забрать двух человек и направлялся к еще четырем жителям города.

Однако ударная волна выбила стекло машины, осколочные ранения получил водитель Владислав Арсений. Второй член экипажа, Александр Стасенко, не пострадал.

В фонде также сообщили, что из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Торецке сейчас "Восток SOS" получает много заявок на эвакуацию.

"Сегодня там работали три экипажа, планировалось оказать помощь по 12 заявкам и эвакуировать 17 человек, двое из них – представители маломобильных групп", – говорят волонтеры.

В организации также отметили, что обстрел миссии со стороны врага является очередным военным преступлением, совершенным оккупационной армией страны-агрессора.

Заметим, последнее время российские военные усилили атаки на направлении Торецк – Горловка. Высокую активность боевых действий оккупанты поддерживали на этом участке фронта до 22 июня включительно. Очевидно оккупанты пытаются продвинуться к этому городу, чтобы завоевать военное преимущество.