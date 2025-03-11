Угроза очень реальна: удастся ли США и Канаде прекратить торговую войну

Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на сталь и алюминий из Канады в ответ на 25% пошлины, установленные провинцией Онтарио на поставки электроэнергии в США. Президент США пригрозил более жестокими действиями, если Канада будет придерживаться своей таможенной политики.

Экс-советник в канадском парламенте Анна Лачихина рассказала 24 Каналу, что во время первой президентской каденции Трампа также были введены тарифы против Канады, которая делала встречные шаги против США. К слову, США отложат введение пошлины молочные и лесные продукты из Канады до 2 апреля.

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Должны договориться

Лачихина выразила надежду, что в конце концов Канада и США найдут общий язык, потому что раньше им это неоднократно удавалось.

Все, что делает сейчас США, в частности Трамп, заявляя, что Канада должна стать 51-м штатом США, канадцы воспринимают очень серьезно. К этим заявлениям относятся как к бездумным фразам в соцсетях, на которые можно не обращать внимания,

– подчеркнула она.

Политики и представители медиа Канады, по ее словам, видят эту экзистенциальную угрозу очень реальной. Поэтому Канада агрессивно отвечает США в экономическом плане.

В то же время страны будут пытаться найти общий язык, договориться и восстановить добрососедские отношения, потому что имеют очень длинную границу.

У них есть общая Арктика, зона безопасности и обороны. Также есть общий сосед – Россия – через немного километров, между Аляской. Поэтому они заинтересованы в сотрудничестве,

– отметила экс-советник в канадском парламенте.

Если вспомнить 2018 год, тогда Дональд Трамп в своей первой каденции в Белом доме, действовал, по ее словам, абсолютно так же. Он вводил тарифы против Канады на сталь, алюминий в размере 25%. Канада делала встречные шаги и также вводила тарифы на некоторые группы товаров. Однако в течение года обе страны отменили эти тарифы.

Поэтому есть надежда, что и на этот раз удастся договориться, чтобы не обострять этот кризис и чтобы экзистенциальный риск, который сейчас навис над всей Канадой, развеялся. И также чтобы мы видели стабильность и хорошее взаимососедство с нашими стратегическими партнерами,

– отметила Анна Лачихина.

Она добавила, что от благополучия двусторонних отношений Канады и США также зависит и благополучие Украины.

К слову, будущий премьер-министр Канады Марк Карни отметил, что его правительство продолжит торговую войну с США. Карни также раскритиковал политику Трампа, отметив, что он "атакует канадские семьи, рабочих и предприятия". Поэтому Канада будет сохранять пошлины "пока американцы не окажут нам уважения".