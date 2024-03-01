Суда не заходили в порты: КНДР, вероятно, приостановила поставки боеприпасов России

Южнокорейские СМИ пишут, что КНДР могла приостановить поставки боеприпасов в Россию. За последние недели в портах Северной Кореи не видели судов, которые ранее связывали с перевозкой вооружения.

Отмечается, что Россия и Северная Корея начали операцию по транспортировке оружия в августе 2023 года. За это время российские грузовые суда совершили не менее 32 рейсов в КНДР.

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Операцию снова остановили

В начале февраля 2024 года после долгой задержки в порт Северной Кореи прибыло российское грузовое судно, которое связывают с поставками боеприпасов стране-агрессору. Однако сразу, как груз из порта Рейсон доставили в российский порт Восточный, вся морская операция снова приостановилась.

Сообщается, что российские корабли, связанные с торговлей, перестали появляться в любом порту на доступных спутниковых изображениях в течение нескольких недель. В то же время неизвестно, что стало причиной – проблемы производства на оружейных заводах КНДР или другие факторы.

Все факторы показывают, что и в будущем, вероятно, поставки возобновятся.

Поставки оружия России