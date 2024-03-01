Суда не заходили в порты: КНДР, вероятно, приостановила поставки боеприпасов России
Источник:NK News
Южнокорейские СМИ пишут, что КНДР могла приостановить поставки боеприпасов в Россию. За последние недели в портах Северной Кореи не видели судов, которые ранее связывали с перевозкой вооружения.
Отмечается, что Россия и Северная Корея начали операцию по транспортировке оружия в августе 2023 года. За это время российские грузовые суда совершили не менее 32 рейсов в КНДР.
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Операцию снова остановили
В начале февраля 2024 года после долгой задержки в порт Северной Кореи прибыло российское грузовое судно, которое связывают с поставками боеприпасов стране-агрессору. Однако сразу, как груз из порта Рейсон доставили в российский порт Восточный, вся морская операция снова приостановилась.
Сообщается, что российские корабли, связанные с торговлей, перестали появляться в любом порту на доступных спутниковых изображениях в течение нескольких недель. В то же время неизвестно, что стало причиной – проблемы производства на оружейных заводах КНДР или другие факторы.
Все факторы показывают, что и в будущем, вероятно, поставки возобновятся.
Поставки оружия России
- Южнокорейские СМИ со ссылкой на минобороны страны отмечают, что Россия "купается" в большом количестве вооружения, полученного от Ким Чен Ына. Пхеньян уже отправил в Россию 6700 контейнеров со снарядами.
- Отмечается, что Москва могла получить более 3 миллионов 152-мм артиллерийских снарядов или 500 тысяч 122-мм снарядов. Вероятно, что Северная Корея прислала России оба типа вооружения. Впрочем, очевидным является то, что речь идет именно о нескольких миллионах боеприпасов.
- В то же время на поставки России северокорейского вооружения отреагировал и Владимир Зеленский. Он отметил, что такая торговля свидетельствует о наличии проблем с вооружением у страны-агрессора. В то же время сколько именно ракет получила Россия – пока неизвестно.