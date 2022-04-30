"Торговля под дулом автомата": чеченцы в Запорожской области активно вывозят украинское зерно

В Запорожской области российские оккупанты отбирают у местных фермеров зерно и вывозят его в направлении оккупированного Крыма. В частности, этим активно занимаются чеченцы.

Об этом в эфире 24 канала рассказал корреспондент, находящийся в Запорожье.

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Как действуют оккупанты

По словам журналиста, чеченцы даже пытаются демонстрировать, что якобы справедливо изымают у местных жителей зерно.

Они приходят к фермерам, у которых есть остатки прошлогоднего зерна, предлагают цену в два раза меньше его реальной стоимости в гривнах, ну гривен они себе наворовали и могут ими распоряжаться, или предлагают "солярку", которую сливают из своей военной техники,

– рассказал журналист.

У тех, кто не соглашается на такие условия, оккупанты просто отбирают зерно и все равно вывозят его. Как рассказал журналист, некоторые фермеры соглашаются на условия чеченцев, чтобы получить хоть какие-то деньги.

"Вот так под дулами автоматов идет торговля", – добавил корреспондент.

Какова ситуация в Запорожской области: последние новости

Из Запорожья 30 апреля запретили движение транспорта через Каменское в направлении Васильевки. Решение связано с ситуацией, сложившейся на маршруте гуманитарного коридора.

В Запорожской области неизвестные люди пытаются попасть в квартиры местных жителей для "переписи населения". Однако власти предупредили, что никакой "переписи" нет и призвали их быть очень осторожными.

Российские захватчики продолжают обстреливать населенные пункты Запорожской области. В результате этого 28 апреля погибла пожилая женщина. Также оккупанты разрушили интернат.

Корреспондент рассказал о ситуации в Запорожской области по состоянию на 30 апреля: смотрите видео