Знамение с неба: у побережья российского Сочи заметили гигантские торнадо
- У побережья Сочи в Краснодарском крае заметили гигантские торнадо.
- Также регион страдает от наводнений.
У побережья Сочи в Краснодарском крае в воскресенье, 3 августа, заметили знамение с неба огромные торнадо. Стихия почти приблизилась к людным пляжам.
В российских телеграмм-каналах опубликовали кадры торнадо и назвали их "ужасными", передает 24 Канал.
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Что известно о торнадо в Сочи?
На опубликованном в сети видео видно аж две воронки над морем.
До берега смерчи не добрались.
Торнадо в Сочи: смотрите видео
Кроме того, Сочи оказалось под водой. Местные власти сообщили о "серьезных подтоплениях" десятков домов и дворов.
Из-за потопа продолжается эвакуация населения.
Говорят, что якобы никто не пострадал ни из-за смерчей, ни из-за паводковых дождей и гроз.
Напомним, что на другом конце России несколько дней назад произошло мощное землетрясение. От толчков магнитудой 8,8 содрогнулась Камчатка. После того там проснулся вулкан Ключевская Сопка.
Утверждают, что пострадавших в результате стихии в России нет. В то же время сейсмологи обещают региону афтершоки еще в течение длительного времени.