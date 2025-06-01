Необычный торнадо пронесся в США: в сети показали страшные кадры стихии
- Необычный торнадо пронесся в Южной Дакоте.
- Травмы получили несколько человек.
В США заметили необычное явление танцующий смерч. К сожалению, от него пострадало несколько человек.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Добровольную пожарную службу Кадоки. В сети активно делятся кадрами этой стихии.
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Кадры торнадо в США
Пронесся торнадо в районе города Кадока, что в штате Южная Дакота, вечером субботы, 28 июня. Стихия также затронула город Клир-Лейк.
Торнадо в США: смотрите видео
"Танцевальная" стихия задела несколько домов.
На опубликованных фото видно, помещения серьезно пострадали. Среди руин лежат остатки мебели и других личных вещей жителей. Изрядно досталось и деревьям, которые оказались на пути стихии.
Последствия торнадо в США / Фото Добровольной пожарной службы Кадоки
Торнадо пронесся по американскому штату: смотрите видео
Кроме того, сообщается, что несколько человек пострадали. Они получили незначительные травмы.
Торнадо в США: смотрите видео
Напомним, что 28 июня уже второй раз за неделю от непогоды пострадал Китай. В провинции Гуйчжоу есть несколько погибших из-за рекордных наводнений.