Торнадо пронесся по Свердловской области России: есть разрушения и пострадавшие

В Свердловской области России мощный ураган с грозой, градом и шквальным ветром привёл к значительным разрушениям в городе Кушва. Там введён режим чрезвычайной ситуации. Стихия повредила почти сотню частных домов, часть из них – полностью разрушила.

Об этом сообщали российские СМИ. В сети также распространялись видеозаписи торнадо и последствий стихийного бедствия.

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Что известно о торнадо в Свердловской области?

По официальным данным, в результате непогоды пострадали 16 человек. Часть из них обратилась за медицинской помощью амбулаторно, один человек был госпитализирован в больницу в Нижнем Тагиле.

Торнадо в России: смотрите видео

В городе также фиксируются масштабные перебои с электроснабжением – без света остались тысячи абонентов. Наибольшие разрушения зафиксированы в жилом секторе: повреждено около 97–99 домов, из них не менее 32 полностью уничтожены.

Стихия бушевала в Свердловской области: смотрите видео

Известно также о повреждении 15 линий электропередач. В связи с последствиями стихии в Кушве развернули пункт временного размещения для пострадавших жителей, продолжаются восстановительные работы по возобновлению электро- и газоснабжения.

Последствия непогоды в России: смотрите фото

Местные службы предупреждают, что погодные условия остаются нестабильными, а синоптики не исключают вероятности повторного образования смерчей в регионе, в частности вблизи границы с Пермским краем.

Напомним, что несколькими днями ранее непогода бушевала в Москве. Тогда в российской столице за сутки местами выпало около 160% месячной нормы осадков.

По сообщениям очевидцев, вода затопила часть центральных районов, местами стояли затопленные автомобили, а в магазинах из-за протекания крыш возникали подтопления внутри помещений. Также сообщалось о повреждениях дорожного покрытия — в отдельных местах асфальт начал деформироваться и "вздуваться".