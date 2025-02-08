Вражеская техника превратилась в пепелище: бойцы СБС уничтожили редкий ТОС-1А "Сонцепёк"

Бойцы Сил беспилотных систем уничтожили редкий ТОС-1А "Сонцепёк". Об этом стало известно в субботу, 8 февраля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Сил беспилотных систем. Там обнародовали соответствующее видео.

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СБС уничтожили редкий ТОС-1А "Сонцепёк"

Утром 8 февраля в СБС сообщили, что операторы 412-го полка NEMESIS во взаимодействии с подразделениями Сил территориальной обороны и другими смежными подразделениями обнаружили и уничтожили вражескую тяжелую огнеметную систему залпового огня калибра 220 мм.

ТОС-1А "Сонцепёк" – это реактивная система залпового огня, использующая термобарические боеприпасы, создавая мощную взрывную волну и уничтожая все в радиусе поражения.

Этим оружием оккупанты обстреливают позиции Сил обороны и украинские населенные пункты, пытаясь прорвать оборону и нанести максимальные разрушения. Но на этот раз "Сонцепёк" сам превратился в пепелище – еще одно мощное оружие врага отправилось на металлолом,

– подчеркнули в Силах беспилотных систем.

"СБС: на шаг впереди!", – подчеркнули там.