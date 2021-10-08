Тошнило, а потом начались конвульсии: что известно о смерти Полякова

8 октября 2021 , 09:12
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Источник:

24 канал

Нардепа Антона Полякова нашли мертвым в такси вечером 7 октября. В соцсетях сообщают, что от него несло алкоголем, а нардепы тем временем не связывают его смерть с профессиональной деятельностью.

Как сообщила нардеп Галина Янченко, Антона Полякова нашли в такси. Патрульные остановили его за нарушение ПДД.

Напомним Стало плохо в такси: нардепа Антона Полякова обнаружили мертвым

Что известно о смерти Антона Полякова

По информации патрульных, как рассказывает Янченко, Антона Полякова тошнило. Впоследствии у него начались конвульсии.

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Автор: Вероніка Климська