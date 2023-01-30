"Идет тотальная могилизация": оккупанты проводят компанию по запугиванию украинцев
Российская пропагандистская машина продолжает вести войну на информационном поле. На этой неделе оккупанты активизировались с запугиванием украинцев "общей могилизацией".
Об этом говорится в актуальном отчете Центра противодействия дезинформации. Аналитики проанализировали риторику врага и инструменты, которые он использовал для своей пропаганды, пишет 24 Канал.
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В течение недели вражеские информресурсы активизировали информационную кампанию, которую можно сформулировать следующим образом: "в Украине идет всеобщая могилизация",
– говорится в сообщении.
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Отмечают, что главная цель кампании – путем распространения ложных и манипулятивных публикаций, запугать мужское население, усилить социальное напряжение и сорвать ход мобилизационных мероприятий в Украине.
В рамках кампании враг распространял:
- видео и фото процесса выдачи повесток (часто демонстрируя случаи злоупотребления силой или использование разноплановых "уловок" работниками ТЦК и СП);
- информацию об отсутствии подготовки и обеспечения мобилизованных граждан;
- информацию об отсутствии проверок состояния здоровья при определении пригодности к военной службе;
- информацию об отправке только мобилизованных граждан в передовую;
- информацию о высоких потерях личного состава, тотальном дезертирстве и добровольной сдаче в плен военнослужащими ВСУ.
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В ЦПИ также сообщили, что параллельно с информационной кампанией "в Украине идет тотальная могилизация" враг массово распространял сообщения о собственных "успехах" на фронте.
Жесткие бои внутри и в окрестностях Угледара, Кременной и Бахмута создают бесконечный поток видео и фотоматериалов, которые в дальнейшем используются Россией,
– добавили аналитики.
Среди инструментов, используемых врагом для продвижения этой идеи, враг распространял видео и фото уничтожения личного состава и техники ВСУ, а также видео работы последних "новинок" российского военно-промышленного комплекса.
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