"Реакция под Бахмутом и в Москве": как Запад должен ответить России на трагедию в Херсонской области
Российские террористы 6 июня подорвали Каховскую ГЭС. Трагедия не вызвала жесткой реакции международных организаций. Мероприятие должно помочь Украине отомстить на поле боя – дать мощное оружие.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк. По его мнению, реакция мира на трагедию в Херсонской области точно будет.
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"Я думаю, что реакция будет. Но она будет не в Новой Каховке, а на поле боя. Она будет под Бахмутом, в Московской области, в Москве, в Белгороде. Это все из-за страха России перед контрнаступлением. Это реальная причина", – заметил он.
Мир толерует зло
Давидюк отметил, что Запад должен предоставить Украине коалицию авиации, танков, ПВО и защиту для критических объектов инфраструктуры. Он подчеркнул, что нужно делать все, чтобы предотвратить новые трагедии.
Если завтра это будет Запорожская АЭС, как Европа будет не пропускать радиацию? Шенгенской зоной или зонтик откроет? Если можно предотвратить трагедии, то их нужно предотвратить, а не быть толерантным ко злу. Притворяться, что "не понятно, кто взорвал", значит толеровать зло,
– считает он.
Политолог уверен, что Украина не позволит миру закрыть глаза на террористические действия России.Обратите внимание! Россия подорвала Каховскую ГЭС 6 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теракт на Каховской ГЭС – это самая большая рукотворная катастрофа в Европе за последние несколько десятилетий.
Давидюк о реакции мира на подрыв Каховской ГЭС: смотрите видео
Последствия подрыва Каховской ГЭС: последние новости
- Запорожская АЭС больше не может брать воду из Каховского водохранилища, потому что там через два дня после подрыва россиянами ГЭС уровень воды опустился ниже так называемой "мертвой точки". Есть определенные угрозы для ЗАЭС и в целом для ядерной безопасности.
- После ужасного затопления Херсонский областной центр по гидрометеорологии предупредил людей о еще одной беде. В регионе прогнозируют грозовые дожди. Также добавили, что шквалы и порывы ветра ожидаются на уровне 15 – 20 метров в секунду.
- Министерство аграрной политики сообщило, что подрыв россиянами Каховской ГЭС нанес значительный удар по сельскому хозяйству Украины. Более полумиллиона гектаров земель фактически остались без орошения. Восстановление орошения займет от 3 до 7 лет.