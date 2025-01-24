Перед катастрофой Ил-76 мне сказали, что завтра сын будет в Украине, – мать пленного

Елене Талайковой 23 января 2024 года сообщили, что на следующий день в Украину вернут ее пленного сына. Однако 24 января на Белгородщине разбился самолет Ил-76, где, по заверениям России, мог находиться ее сын.

Об этом она рассказала во время брифинга в "Медиацентре Украины", сообщает 24 Канал. Елена Тайлакова, представительница семей военнопленных, поделилась воспоминаниями, как ждала возвращения сына, но ее надежды оборвались трагедией.

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Год после катастрофы в Белгороде

Мать военнопленного вспомнила, как 23 января ей позвонили и объявили о возвращении сына в Украину.

Состояние у меня было настолько спокойное, я даже себя не узнавала. Думала, ну пока мы сделали такую работу и это должно было произойти и мы выдохнем с мужем, с родственниками и встретим сына. Но такого не произошло. И с 23 на 24 я села в поезд и поехала в Киев,

– рассказала она.

Исполнительный директор "Медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко добавила, что в тот же день с самолетом Ил-76 над Белгородской областью 24 января 2024 года был еще, как минимум, один самолет, который также перевозил военнопленных.

Что известно о трагедии с Ил-76 под Белгородом

Россия заявила, что на борту военно-транспортного самолета Ил-76, который разбился в Белгородской области 24 января 2024 года, находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. В то же время украинская сторона неоднократно ставила под сомнение эти утверждения, подчеркивая отсутствие подтвержденных данных.

Украина начала собственное расследование, чтобы выяснить, действительно ли наши военнопленные могли быть на борту, а также установить реальные причины авиакатастрофы. Сейчас эти обстоятельства остаются неизвестными, и никаких окончательных выводов сделать невозможно.