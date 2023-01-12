Украина вернула тела 54 защитников из Еленовки: продолжается ДНК-экспертиза
Украине удалось вернуть тела 54 защитника из Еленовки. Сейчас идет ДНК-экспертиза, чтобы установить личности погибших героев.
В теракте в Еленовке россияне цинично пытались обвинить Украину. Тогда минобороны России сообщило о 40 убитых и 75 раненых военнопленных защитников нашего государства.
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Идет ДНК-экспертиза тел погибших защитников
После сложных переговоров и при посредничестве Международного Комитета Красного Креста с Еленовки удалось вернуть тела 54 защитников. Их идентификация – один из вопросов, обсуждаемых на заседании Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными во время встречи с родными военнослужащих.
Их семьи волнует, когда завершится процесс идентификации. Сейчас ДНК-экспертиза, которая в этом случае требует много времени, продолжается.
Вернув тела погибших героев, мы передаем их на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам. Длительная продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Еленовке,
– отметил представитель Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести Иван Ангелин.
Участники заседания договорились принять меры по ускорению процесса идентификации тел бойцов, в частности найти возможность увеличить количество соответствующих лабораторий.
Что известно о теракте в Еленовке
- В конце июля на территории исправительной колонии №120 в Еленовке прогремел мощный взрыв. Погибли пленные украинцы, находившиеся в изоляторе.
- Несмотря на множество погибших и раненых защитников, "работники" колонии не пострадали. Это не помешало россиянам цинично обвинить в трагедии ВСУ.
- Эксперты убеждены, что это не были обстрелы снарядами GMLRS, которые использует украинская армия. Взрыв вызвало термобарическое оружие, которое есть на вооружении у оккупантов.
- Еще в октябре представитель офиса генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик замечал, что миссия ООН по выяснению фактов не приедет в изолятор в Еленовке, ведь нет необходимых гарантий безопасности. Очевидно, что их отказывалась предоставлять российская сторона.
- Другим международным организациям оккупанты доступа тоже не предоставляли. В частности, в Еленовку не допускали и представителей Красного Креста.