Ужасный обвал в Сеуле: мотоциклист исчез под землей на глазах у водителей
- В Сеуле мотоциклист исчез под землей после обвала дороги, его тело нашли только через сутки.
- Власти пока не разглашают причину катастрофы, но в Сеуле зафиксировано 223 случая обвала почвы за последние 10 лет.
В столице Южной Кореи Сеуле мотоциклист на большой скорости упал в гигантскую воронку прямо во время движения. Его тело нашли только через сутки.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC. Трагедия произошла в районе Кандун, в понедельник, около 18:30 по местному времени.
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В Сеуле дорога поглотила мотоциклиста
Дорога внезапно обвалилась, и мужчина вместе с мотоциклом исчез в огромном провале.
Спасатели нашли его тело только на следующее утро в 11:00 примерно в 50 метрах от места падения. В яме шириной 20 метров и глубиной 20 метров также обнаружили его мобильный телефон и транспортное средство.
Ужасный момент обвала дороги попал на видео с видеорегистратора, которое быстро стало вирусным в Южной Корее. На кадрах видно, как байкер проваливается под землю, а автомобиль, ехавший впереди, успевает чудом избежать падения. Водитель этого авто также пострадал.
Мотоциклист исчез под землей в Сеуле: смотрите видео
Причину катастрофы власти пока не разглашают. К слову, за последние 10 лет в Сеуле зафиксировали 223 случая обвала почвы, вызванные изношенностью инфраструктуры, проседанием земли и авариями во время строительства.