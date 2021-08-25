Трагическая авария под Полтавой: два человека погибли, ребенок травмирован

25 августа 2021 , 18:27
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Источник:

Нацполиция

Возле села Россошенцы, что неподалеку от Полтавы, произошла смертельная авария. Авто Kia Cerato наехало на отбойник.

Трагедия случилась 25 августа ориентировочно в 12 часов. В полиции рассказали, что ДТП зафиксировали на автодороге М03.

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В результате аварии под Полтавой погибли два человека: ребенок ранен

Предварительно полиция установила, что авто Kia Cerato наехало на отбойник. Автомобилем управлял водитель 1989 года рождения.

В результате погибли двое пассажиров – женщина 1977 года рождения и мужчина 1975 года рождения,
– рассказали в полиции.

Там также добавили, что еще 2 пассажиров с трамвами доставили в больницу:

  • водителя, который управлял Kia Cerato;
  • несовершеннолетнего пассажира 2013 года.

Нацполиция решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких человек.

Правоохранители работают на месте происшествия и устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Последние трагические ДТП в Украине

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Автор: Діана Квасневська