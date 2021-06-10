Трагически погибла военная из 128 бригады ВСУ

На Донбассе погибла военнослужащая 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Смерть наступила 9 июня.
Женщина трагически погибла в районе ответственности подразделений, при исполнении служебных обязанностей. В комментарии 24 каналу в ООС отметили, что военная погибла не в результате боевых действий.
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Имя женщины не назвали. Рассказали, что тело военной вскоре должны привезти домой.
Командование части выразило искренние соболезнования родным и близким погибшей защитницы.
Заметим, что основная часть 128 бригады по состоянию на конец мая 2021 года выполняла задачи на Приазовье, один батальон был размещен в Луганской области.
Сколько военных погибли на Донбассе
- Поскольку боевики продолжают срывать перемирие, на Донбассе и дальше гибнут украинские защитники.
- С начала 2021 года уже умерли по меньшей мере 44 воина.
- В 2020 году на Востоке погибли около 75 военных.