Трагический удар по Одессе: известно имя пострадавшего спасателя, чье фото разлетелось по сети
Источник:Ирина Верещук
Россия накануне цинично ударила по Одессе ракетой. Когда на место приехали работники ГСЧС и скорая, то оккупанты ударили во второй раз.
На момент второго прилета на месте находился спасатель Александр Донцов. Его фото 15 марта облетели всю сеть – работник ГСЧС получил ранения, однако выжил.
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Что известно о спасателе, чье фото облетело сеть
На фото – Александр Донцов. Пожарный-спасатель. Он один из тех, кто сегодня (речь идет о 15 марта – 24 Канал) попал под ракетный обстрел в Одессе. Получил ранения, но выжил,
– заявила Ирина Верещук.
Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснила, что Александр Донцов – один из многих украинских спасателей, которые делают свою работу каждый день и несмотря ни на что.
"А еще у него есть дочь Анастасия, 9 лет", – рассказала Верещук.
Спасатели показали фото с места трагедии
Коротко о трагической атаке по Одессе
- Ориентировочно в 11:05 15 марта Россия атаковала Одессу ракетами. Наталья Гуменюк объяснила, что по предварительным данным говорится об ударе ракетами "Искандер-М", однако эксперты работают, чтобы точно установить тип ракет.
- По состоянию на полночь на 16 марта спасатели завершили поисково-спасательные работы. По предварительным данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, 20 человек погибли, еще 75 получили ранения. Среди погибших – один спасатель и медик. Есть медики и работники ГСЧС, которые тяжело ранены.
- По состоянию на утро 16 марта, в больнице находятся 40 человек, из них 9 – в тяжелом состоянии. Глава ОВА Олег Кипер заявил, что эта атака россиян была одной из самых массовых по количеству жертв.