Более радикальный чем Байден: чем Трамп как президент может быть выгодным для Украины

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что дал бы жесткий отпор России, если бы путинские войска вторглись в Украину во время его правления. Эта позиция значительно отличается от политики нынешнего главы США Джо Байдена.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что Трамп умеет делать эпатажные заявления. Он добавил, что экс-президент США также говорил об атаках по Пекину, если бы Китай вторгся в Тайвань.

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"Он более радикальный чем Байден. Во времена Трампа контрабандных судов было сорок, а сейчас двести", – высказался он.

Решительные заявления партнеров Украины

По мнению политтехнолога, без радикальных решений со стороны мировых лидеров в международной политике, а именно Соединенных Штатов Америки, Россию не удастся победить.

Сейчас все очень изменилось. Владимир Путин чувствует силу и часто делает заявления о якобы нелегитимности президента Украины. Если вспомнить конец 2022 года, то Путин сидел в бункере и пропускал все публичные обращения,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Борис Тизенгаузен заметил, что в обществе частично изменилось отношение к западным партнерам Украины. Людям не хватает решимости от политиков.

Я всегда благодарен за любую поддержку партнеров для Украины. Однако, если они пытаются вызвать замораживание конфликта (в войне против России – 24 Канал), пусть скажут прямо,

– подчеркнул он.

Громкие заявления Дональда Трампа