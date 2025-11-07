Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов в эфире 24 Канала отметил, что после этого Трамп принял решение действовать жестче. Он ввел санкции против российских нефтяных компаний и заявил, что будет ждать шесть месяцев, пока ограничения начнут давать результат.

Трамп потерял терпение после провала диалога с Москвой

В течение весны и лета Трамп неоднократно давал Москве шанс сесть за стол переговоров. После каждых контактов он отзывал свои угрозы, надеясь, что Россия начнет действовать конструктивно. Зато Кремль лишь имитировал готовность к сотрудничеству.

Трампу явно лопнуло терпение, несколько раз он давал Путину еще две или три недели, говорил, что вот-вот введет санкции, но снимал угрозы после контактов с россиянами,

– сказал Сергей Стуканов.

Такие эпизоды повторялись несколько раз и в конце концов убедили американского президента изменить подход. Теперь он демонстрирует более жесткую позицию и дает понять, что предыдущие попытки компромисса больше не сработают.

Санкции Трампа против России стали реальностью

После нескольких безрезультатных раундов консультаций Трамп перешел к конкретным шагам. Он принял решение о введении первых серьезных санкций против российских нефтяных компаний и открыл возможность продажи оружия союзникам по НАТО, которые поддерживают Украину.

После введения ограничений Трамп неоднократно подчеркивал, что санкции уже начинают действовать. Он привел примеры уменьшения зависимости отдельных стран от российских энергоресурсов.

Во время каждой встречи с журналистами Трамп отмечает, что санкции действуют: Турция уже покупает нефть не у российских компаний, а китайские фирмы задумываются, стоит ли сотрудничать с подсанкционными компаниями,

– отметил Сергей Стуканов.

Такие изменения свидетельствуют о постепенном влиянии американских ограничений на позиции Москвы в мире. США внимательно отслеживают экономические последствия санкций и реакцию партнеров России.

Чего Трамп ожидает от Путина?

В последние недели Трамп сосредоточил внимание на внутренних делах США, но продолжает контролировать тему отношений с Москвой. На фоне заявлений Виктора Орбана о возможном саммите в Будапеште он четко показывает, что ожидает от России конкретных шагов, а не новых обещаний.

Трамп дал россиянам несколько шансов, но сейчас говорит: вы не хотите действовать конструктивно, поэтому мы действуем иначе,

– сказал Стуканов.

Его цель теперь – увидеть реальные изменения в поведении Кремля после действия санкций. Любые новые контакты или переговоры с Путиным возможны только тогда, когда Россия перестанет затягивать процесс и покажет готовность к конструктивным решениям.

Что известно о новых санкциях против России?