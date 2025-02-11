Диалог Украины с новой администрацией США: Трамп анонсировал разговор с Зеленским на этой неделе

США начали неделю дипломатии высокого уровня, связанную с российско-украинской войной. Поэтому на этой неделе состоятся встречи должностных лиц Соединенных Штатов с представителями Украины. В частности, Дональд Трамп готовится поговорить с Владимиром Зеленским.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RadioFreeEurope. Также в Украину в ближайшее время приедет спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.

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Новая администрация США начинает диалог с Украиной

На фоне подготовки к Мюнхенской конференции по безопасности, которая продлится с 14 по 16 февраля, Дональд Трамп заявил, что проведет разговор с президентом Украины. Известно, что лично встретиться с Зеленским на конференции должен Кэллог и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Также в Мюнхен должны поехать госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

Когда мы вернемся из Мюнхена, мы хотим передать президенту варианты, чтобы, как (непосредственно – 24 Канал) вовлечен в мирный процесс, он знал, как это для него будет выглядеть,

– сказал Кит Келлог.

Сейчас Белый дом готовит план переговоров, которые дают помощникам Трампа возможность рассказать Украине о подходе новой администрации к войне. В частности, речь пойдет о путях ее завершения.

Зная, как работает процесс, возможно, для Зеленского было бы лучше, если бы мы все встретились вместе и обсудили это как группа,

– отметил спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России.

Трамп уже общался о войне с Путиным

Ранее президент США Дональд Трамп имел телефонный разговор российским лидером Владимиром Путиным. Они обсудили возможность прекращения войны в Украине. По словам Трампа, Путина волнуют большие потери в Украине.