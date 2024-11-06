Трамп может иметь большой мандат: насколько изменится политическая ситуация в США

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп уже объявил себя 47-м президентом США. Кроме этого, по предварительным результатам голосования, большинство в Сенате получили республиканцы.

В эфире 24 Канала директор Центра международных исследований Владимир Дубовик предположил, что насколько может измениться политическая ситуация в США после выборов.

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Что ждет США после выборов

Директор Центра международных исследований сказал, что Дональд Трамп, вероятно, будет иметь большой мандат на новые решения и типы политики, которую захочет проводить, в частности, это касается внешней политики. Трамп остается ключевым игроком и политической фигурой для Соединенных Штатов Америки.

Я думаю, что ситуация изменится, ведь в целом подходы демократов и республиканцев к управлению страной, к внутренней и внешней политике разные. Здесь точно будут какие-то изменения,

– сказал Дубовик.

Изменения в Соединенных Штатах начнутся после того, как Трамп в конце января 2025 года вступит в должность. Тогда он начнет реализовывать свою программу.

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5 ноября американцы голосовали не только за президента, а также и за состав обеих палат Конгресс – Сената и Палаты представителей. Сейчас известно, что республиканцы получили большинство в Сенате, но контроль над Палатой представителей еще не определен.

Если они получат Палату представителей, то это можно сказать, что беспрецедентный случай, ведь давно такого не было случая, чтобы одна партия забрала обе палаты Конгресса и президентский пост,

– отметил директор Центра международных исследований.

К тому же многое зависит от того, какую команду сформирует Трамп. Ранее он не говорил, что в отличие от предыдущих четырех лет президентства, этот раз хочет сделать такую команду, где люди не будут с ним спорить, а будут преимущественно лоялисты, которые не будут сдерживать его.

К слову, у Дональда Трампа уже анонсировали победный митинг. Его помощник Вон Гилльярд сообщил, что новоизбранный президент США проведет встречу со своими избирателями "вскоре".