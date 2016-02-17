Трамп дал понять, сколько денег хочет за помощь: интервью с топ-экономистом США

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Президент США Дональд Трамп склонен смотреть на вещи сначала через денежную выгоду и лишь потом – со стратегической точки зрения. Это касается и помощи Украине в войне с Россией. Для того чтобы Соединенные Штаты продолжили оказывать помощь Украине, Трамп хочет, чтобы Украина отплатила Штатам ресурсами.

Так, Трамп уже дал понять, какую оплату хочет от Украины. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал экономист из США Марк Тот, объяснив, что говорится о сделке на 500 миллиардов долларов по редкоземельным металлам.

Зачем Трамп отправил своего друга с тайной миссией к Путину

Может ли быть правдой, что Дональд Трамп привлек Стива Уиткоффа к секретной миссии в Москве? Какие дипломатические последствия может иметь такой визит в Москву на фоне нынешней геополитической напряженности?

Это замечательный вопрос, который стал горячей новостью за одну ночь в США. Самолет действительно принадлежит компании, которую контролирует Стив Уиткофф. Однако стоит отметить, что он является специальным посланником Трампа на Ближнем Востоке. Многие люди думали, что это касается Украины.

Я подозреваю, не могу знать точно, что это больше связано с Ираном и тем, чего Трамп пытается там достичь. Потому что, как вы помните, буквально на днях в Тегеране сказали, что не собираются вести переговоры с Трампом.

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Возможно, Стив Уиткофф, – если это он, нет подтверждений, – был отправлен к Владимиру Путину или к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, чтобы сказать: "В ваших интересах заставить Иран поговорить с нами, потому что мы серьезно настроены положить конец ядерной программе Ирана". Поэтому я не уверен, что это касается Украины, а не Ирана.

Полное интервью с Марком Тотом: смотрите видео

США создают условия для переговоров

Белый дом направит спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога в Мюнхен, где он планирует встретиться с Владимиром Зеленским лично во время конференции. Какие ключевые темы будут обсуждаться во время встречи? Как США планируют поддерживать Украину во время предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности?

Отвечу подробнее. Думаю, что в целом для Украины важно понимать, что это знаменательная неделя. У вас много чего происходит в Европе: консультации по безопасности НАТО, Мюнхенская конференция, заседание контактной группы НАТО в Брюсселе, в котором примет участие министр обороны США Пит Хегсет.

На Мюнхенской конференции по безопасности присутствуют Джей Ди Вэнс (вице-президент США – 24 Канал) и президент Зеленский. Кит Келлог будет отправлен в Киев 20 февраля, об этом сообщают в США. Поэтому многое происходит. Кроме того, был телефонный разговор Трампа с президентом Зеленским.

Думаю, то, что мы видим из Вашингтона – это совместные усилия, направленные на создание условий. Мы часто говорим о создании условий на поле боя. Сейчас говорится о создании условий для переговоров, чтобы Вашингтон видел стремление к диалогу.

Что касается Трампа – если мы посмотрим на его мировоззрение, то он склонен смотреть на вещи сначала через денежную выгоду, а потом уже на стратегическую сторону. Хотя с его стороны по отношению к Украине, я считаю, это несправедливая просьба. По моему мнению, украинцы более чем заплатили цену своим самым большим богатством – своей кровью – борясь за свободу Запада.

Трамп считает, что соглашение на 500 миллиардов долларов о редкоземельных минералах, которых в Украине много, является выгодным для Украины. Их оценивают в более 11,5 триллиона долларов. Главный вопрос, который Трамп хочет поднять с Зеленским для продолжения помощи США: вы должны помочь нам ресурсами, мы должны получить что-то взамен.

Если бы я был Зеленским, я бы воспользовался этой возможностью, чтобы напомнить Трампу, что, по оценкам и данным Reuters, половина из этих редкоземельных минералов на территориях Украины, оккупированных Россией, особенно на Донбассе. Поэтому на месте Зеленского я бы сказал Трампу: "Прекрасно, вы хотите этого – мы готовы, но помогите нам вернуть Донбасс. Мы не можем уступить его в переговорах".

Итак, на этой неделе многое происходит, многое следует обсудить.



Переговоры Зеленского и Джей Ди Вэнса в Мюнхене / Офис Президента

Будут ли США привлечены к гарантиям безопасности Украины

The Telegraph пишет, что Кит Келлог пообещал европейским дипломатам, что проконсультируется с союзниками по НАТО перед доработкой мирного плана. Отмечается, что Келлог пообещал провести переговоры с премьер-министрами и президентами государств НАТО. Какую роль играет НАТО в формировании окончательной версии этого мирного плана? Как консультации с европейскими партнерами могут повлиять на подход США к урегулированию войны?

Как я сказал, эта неделя посвящена установлению условий. Трамп хочет, чтобы НАТО делало больше. Он призвал страны Альянса увеличить расходы на оборону до 5% ВВП вместо 2%. Многие из них даже не дотягивают до этого минимума, в частности Германия, Франция. Поэтому он хочет, чтобы они делали больше.

Эта пауза связана с попытками заставить НАТО осознать, что участие США нельзя воспринимать как должное. Если вы хотите их привлечения в отношении Украины, нужно делать больше. Это сделано для получения поддержки и является тревожным звоночком для Альянса, чтобы не воспринимали США как должное.

Если Трамп собирается договориться с Зеленским о сделке на 500 миллиардов долларов по этим редкоземельным минералам, то, по моему мнению, нельзя однозначно утверждать, что США не будут иметь какой-то роли в обеспечении безопасности Украины в будущем.

Мы все знаем провалы Будапештского меморандума, двух Минских соглашений. Я просто не понимаю, как без поддержки НАТО может произойти какой-то длительный мир в Украине. Потому что мы просто видели слишком много раз, когда Путин берет паузу, перезагружается, а потом просто возвращается за большей частью Украины.

Поэтому, по моему мнению, НАТО в конечном итоге будет ключевым. Вопрос в том, как заставить Альянс присоединиться; как заставить Трампа понять, что без НАТО его соглашение на 500 миллиардов долларов много не стоит.

Советник Трампа Майкл Уолтц заявил, что Европа должна обеспечить безопасность Украины после войны, а США – вернуть военную помощь через партнерство по соглашению о редкоземельных минералах. По его словам, Трамп собирается положить этому конфликту конец, и тогда гарантии безопасности напрямую будут зависеть от европейцев. Почему такая риторика? Какой вы видите роль Европы в обеспечении гарантий безопасности после войны?

Европе следует проснуться. Безусловно, Путин представляет большую угрозу Европе не только сейчас, но и потенциально в долгосрочной перспективе. И если посмотреть внимательнее, то увидите другие заявления, которые звучат от Майкла Уолтца, Пита Хегсета.

Например, в пресс-релизе Министерства обороны о поездке Пита Хегсета в Брюссель, Германию и Польшу, Польшу назвали образцовым союзником по НАТО, ведь она имеет почти 5% расходов ВВП. Поэтому я думаю, что Майкл Уолтц пытается повторить тот месседж, который начал Трамп, и сказать, что Европа должна делать больше.

Сомневаюсь, что долгосрочные договоренности о безопасности в Украине возможны без участия США. Думаю, США будут привлечены. Но сейчас я считаю, что Трамп пытается заставить Европу проснуться, мол, у вас есть серьезная угроза, она ближе к вам, чем к нам, и вам нужно делать больше. Но я уверен, что США будут привлечены (к гарантиям безопасности – 24 Канал). Потому что нет другого способа обеспечить эту сделку на 500 миллиардов долларов, если американские войска не поддержат ее.

Согласны ли вы с утверждением, что Европа не может гарантировать безопасность Украине без Соединенных Штатов Америки?

Да, согласен. Европа самостоятельно не может. Может ли Европа делать больше для защиты себя и Украины? Конечно. Трамп хочет, чтобы Европа больше брала на себя оборонные обязательства. Думаю, вы знаете, Украина в этом плане является ярким примером. Если вы хотите еще одну страну, кроме Польши, которая действительно делает больше всех, то это Украина. Украина, возможно, больше всего защитила НАТО в течение последних почти трех лет войны, а мы приближаемся к четвертому году.

Украина сделала больше всех стран в плане защиты Европы. Так что, с этой точки зрения, я надеюсь, что мы движемся в правильном направлении. Думаю, в конечном итоге Трамп это поймет. Но Европа не сможет гарантировать безопасность Украине самостоятельно. США сами тоже этого не сделают. К этому все сводится. Это должно быть НАТО. В конце концов гарантии должен предоставить Альянс.

Я считаю, что для Украины важно стать частью НАТО. Украина уже заслужила право быть в Альянсе благодаря тому, чего она достигла на поле боя. НАТО является лучшей гарантией для Украины в будущем.

Трамп готов усилить давление на Путина

Думаю, что на ранних этапах администрации Хегсет больше будет выполнять управленческую роль в самом Пентагоне. Я не ожидаю, что много политических решений будет исходить от самого Хегсета. По моему мнению, мы должны смотреть на генерал-лейтенанта Кита Келлога, специального посланника Трампа в Украине и России, и на то, что он говорит. Хотя может не быть объявления пакетов помощи, как это было в последнее время от администрации Джо Байдена, я вижу обнадеживающие признаки, поступающие от Келлога.

Например, Kyiv Post в Украине только что сообщила, что Келлог сказал, что если Россия не сядет за стол переговоров, не поймет, что США хотят закончить эту войну на справедливых условиях, то они могут усилить санкции. Он, по сути, указал на то, что экономические санкции США на данный момент, по его мнению, находятся только на уровне трех баллов из десяти и их можно усилить.

Имею в виду, что мы начинаем видеть признаки того, что США готовы усилить давление. Думаю, если это будет означать дополнительные пакеты оружия, это также произойдет. Администрация Трампа разрешила Украине использовать высокоточное оружие для дальнобойных ударов по России без ограничений, наложенных администрацией Байдена, которые до сих пор защищали российские войска до вывода их на поле боя.

Так что все идет правильно. Я бы не зацикливался так глубоко на риторике, которую мы слышим от этих разных лидеров. Я бы смотрел на действия. Хотя я всегда выступаю за то, чтобы США делали больше для помощи Украине, сейчас я вижу положительные признаки того, что по крайней мере они движутся в правильном направлении.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США за последнюю неделю достигли огромного прогресса в переговорах с Москвой и Киевом, и вскоре может быть достигнуто мирное соглашение, сообщает New York Post. Кроме того, мы видим, что Трамп говорил с Путиным в то время, как война России в Украине приближается к третьей годовщине. Что думаете об этом контакте Путина и Трампа сейчас?

Да, это справедливый вопрос. Я бы ответил на него, напоминая людям, что важно не зацикливаться на словах Трампа и его риторике, потому что он склонен к пафосу, к оптимизму. Он склонен переоценивать вещи с точки зрения временных рамок и так далее. Другими словами, он формулирует видение того, как он хочет, чтобы все происходило.

Но в реальной жизни немного сложнее довести до конечного результата, который бы привел к мирной Украине. Об этом легче сказать, чем сделать. Трамп просто пытается сказать: "Это то, что я хочу, чтобы произошло, то, что я пытаюсь сделать". Но когда доходит до дела, то впереди еще много тяжелой работы.

Я также думаю, что вы должны обратить внимание на стиль ведения переговоров самим Трампом. Он всю жизнь был бизнесменом. "Искусство сделки" – это его книга, которую он написал в соавторстве. И в основном он видит это как ситуацию "мужчина против мужчины", где ему нужно вести переговоры с основными игроками один на один – будь это президент Зеленский или Путин.



Дональд Трамп / Getty Images

Здесь он ставит себя в ситуацию, где другие президенты могли бы действовать через менее формальные каналы. Трамп попытается обойти это и ускорить процесс, делая это лично. Больше похоже на большую тройку времен Второй мировой войны, где именно он будет вести этот процесс. Думаю, он увидит, что Путин пока не готов чем-то уступать. Со стороны Москвы не видно готовности отказаться от планов в отношении Украины, даже если это выгодно для прекращения огня.

По моему мнению, для Украины важно это осознать, что мы не слышали бы от Москвы – они еще не готовы остановиться, не думают о том, что уже потеряли. В Кремле все еще верят, особенно Путин, что они могут достичь за столом переговоров того, что их военные не смогли сделать на поле боя.

Поэтому я думаю, что нас здесь ждет еще долгий путь. Не думаю, что это быстро решается. Надеюсь, что украинский народ вернет себе все свои территории. По моему мнению, с Крымом включительно. Думаю, Трамп пытается создать определенную ситуацию, просто в реальности этого достичь будет гораздо труднее.

Что Трамп хочет за помощь Украине

О помощи Украине. Конгрессмен-республиканец США Джо Уилсон 10 февраля объявил о своем плане представить Конгрессу закон о ленд-лизе "Свобода прежде всего". Он утверждал, что эта инициатива поможет сдержать военного преступника Владимира Путина. Какова основная цель закона о ленд-лизе "Свобода прежде всего"? Как этот закон повлияет на военную поддержку Украины со стороны США? И можно ли воспользоваться ленд-лизом?

Да, я подозреваю, что концепция ленд-лиза имеет гораздо больше общего с сообщениями американскому народу об Украине, чем помощь украинцам. Думаю, Трамп уже дал понять, какую он хочет оплату вместо этого – это предложение соглашения о редкоземельных минералах на сумму 500 миллиардов долларов.

Думаю, ленд-лизом он пытается вложить в умы американского народа, что это не какая-то бесконечная денежная яма. Мол, взгляните – каждый доллар, потраченный в Украине, идет на пользу свободе Запада. Это попытка убедить американцев, которые не понимают ситуацию в Украине, почему их налоги должны идти на помощь Украине и как это выгодно для них.

Поэтому многое из этого предназначено для внутреннего потребления в США. Тогда как я лично уделял бы больше внимания тому, что говорит Трамп. Думаю, Джо Уилсон пытается подать это для Республиканской партии. Для многих людей потребуется изменить свою позицию, чтобы объяснить, почему они внезапно перестали поддерживать помощь Украине. Но теперь, когда они поддерживают, им понадобится обоснование, чтобы оправдать это перед республиканской базой.

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Но другой вариант будет больше похож на попытку доказать, что в силах Байдена было закончить эту войну гораздо быстрее, но он наложил эти сумасшедшие ограничения на украинскую армию, и мы не обеспечили ее достаточно быстро.

Этот длинный список военного оборудования: системы Patriot, ATACMS, высокоточное оружие большой дальности F-16, которые медленно шли в Украину, годами готовились, чтобы доставить какую-то часть этих военных активов и боеприпасов на поле боя. Даже когда они туда попали, ограничения были просто сумасшедшими.

Так что, вы знаете, я положительно настроен относительно того, куда мы движемся. Джо Уилсон просто пытается показать американскому народу, что у нас есть своя доля в игре. Вот почему имеет смысл для вас и для нас помочь этому состояться.