Путин может пойти на уступки Трампу только при одном условии

Дональд Трамп пригрозил Кремлю жесткими санкциями и дал еще 50 дней на достижение мирного соглашения. При определенных обстоятельствах Владимир Путин будет вынужден согласиться на определенные условия лидера США.

Об этом сказал 24 Каналу публицист Марк Фейгин, заметив, что только тогда Путин может начать какие-либо договоренности.

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Что сделает Путина более сговорчивым?

Фейгин считает, что Путин может начать изображать стремление к мирному процессу и делать какие-то шаги навстречу Трампу по 30-дневному прекращению огня, если будет чувствовать серьезные последствия.

Генсек НАТО Марк Рютте озвучил колоссальные потери армии России только с начала 2025 года – а это 100 тысяч военных. По мнению публициста, это количество должно составлять, например, 200 тысяч российских солдат.

Тогда, по его словам, в Москве начнут задумываться над тем, что делать в такой ситуации, чтобы не потерять весь ресурс.

Должны быть негативные последствия – тогда Путин может изменить характер своих действий,

– подчеркнул Фейгин.

То есть, резюмировал он, такая ситуация заставит российского диктатора действовать по-другому, в частности, попытаться о чем-то договориться.

Стоит добавить, что Дональд Трамп неоднократно думал, будто достиг договоренности о завершении войны России против Украины. Однако вскоре Кремль снова массированно атаковал украинские города.