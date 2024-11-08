Способен ли Трамп быстро закончить войну в Украине: политолог оценил его возможности

В США продолжаются активные разговоры о победе Дональда Трампа и его обещания прекратить войну в Украине. Это зависит не только от новоизбранного президента, но и от условий, которые может озвучит Владимир Путин и от Украины, которая эти условия может не принять, если они будут противоречить национальным интересам государства.

Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, отсутствуют какие-либо перспективы, что Трамп сможет остановить в ближайшее время российскую агрессию в Украине. У него нет механизмов для этого.

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Диалог с Путиным

Есть предположение, что одним из вариантов прекращения боевых действий на территории Украины является якобы разговор Трампа с Путиным, где президент США предложит кремлевскому диктатору садиться за стол переговоров. Если он откажется, то Трамп может пригрозить предоставить Украине всю необходимую военную помощь для мощного отпора россиянам.

Олег Саакян считает, что это не совсем реалистично, ведь лидеру республиканцев будет очень сложно обосновать это решение перед своими избирателями, которые, вероятно, не поймут такие его резкие действия.

Что Трамп может предложить Путину? Территории Украины? Он не может гарантировать, что Киев на это согласится. А что касается НАТО, то даже в России понимают, что Украину туда никто не собирается брать,

– сказал он.

Политолог отметил, что Дональд Трамп нет никаких рычагов влияния на Путина или чего-то, что можно ему предложить.

"Следующие месяцы могут быть наполнены резкими или простыми шагами, которые могут дорого стоить, но в конце концов никуда не приведут", – высказался он.

Следует заметить, что, по оценкам CNN, непредсказуемый подход Трампа к быстрому прекращению российско-украинской войны может вызвать сложности для Украины и усилить позицию Кремля, который, вероятно, будет использовать переговоры для собственных военных преимуществ.