Из-за намерения Трампа купить Гренландию в Дании изменили королевский герб

Король Дании Фредерик, который находится на троне меньше года, изменил королевский герб. На нем стал более заметным символ Гренландии. Это может быть связано с заявлениями новоизбранного президента США Дональда Трампа о намерениях купить эту территорию.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Отмечается, что в течение 500 лет на предыдущих датских королевских гербах были изображены три короны – символ Кальмарской унии между Данией, Норвегией и Швецией в течение 1397 – 1523 годов.

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В обновленной версии на гербе короны были убраны и заменены на более заметных белого медведя и барана, которые символизируют Гренландию и Фарерские острова соответственно. Королевский дом Дании заявил, что герб, который используется на официальных документах и печатях, элементы которого датируются XII веком, "укрепляет авторитет содружества". Там объяснили, что три короны были изъяты, "поскольку больше не являются актуальными".

Старый (слева) и новый королевский герб Дании / фото: The Guardian

Сын Трампа едет в Гренландию

Министр иностранных дел Гренландии Миннгуак Клейст подтвердил вещателю DR, что сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший прибудет в Гренландию во вторник, 7 января. Власти Гренландии заранее проинформировали о его приезде.

Сообщается, что это будет частный визит. Никакого запроса на встречу с правительством не было, подчеркнули в МИД Гренландии.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно озвучивал идею приобретения Гренландии. Поэтому Дания анонсировала значительное увеличение финансирования обороны в Гренландии. Республиканец даже упомянул об этом намерении в рождественском поздравлении. По его словам, местные жители якобы хотят видеть американское присутствие на острове.