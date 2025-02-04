Залежей на 6– 15 триллионов долларов: что в США говорят о редкоземельных металлах

Дональд Трамп выдвинул идею обмена ценных редкоземельных металлов, которые имеет Украина, на американскую военную поддержку. Также он в очередной раз напомнил, что Европа должна оказывать больше помощи, чем США.

Американский президент заявил, что с Украиной хотят заключить соглашение по природным ресурсам. Ведущая 24 Канала Андриана Кучер рассказала, что сейчас эту тему бурно обсуждают в Соединенных Штатах.

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Для чего США природные ресурсы Украины

Дональд Трамп не привел подробности, на какие полезные ископаемые может рассчитывать он или его администрация, но добавил, что хочет, чтобы Украина компенсировала 300 миллиардов долларов военной поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Пока Трамп не раскрывает деталей, в каких полезных ископаемых заинтересован, вместо него над этим размышляют американские специалисты. Они предполагают, что речь идет об элементах, которые используют в производстве электронных приборов, зажигательных смесей или даже ядерной технике.

Кроме этого, интерес зарубежных инвесторов могут составлять металлы, полезные ископаемые, которые необходимы для машиностроительной отрасли. Некоторые элементы нужны Соединенным Штатам для производства красок, пластмассы, керамики. Всемирный экономический форум в докладе отметил, что наше государство занимает 10 место в мире по весомости залежей полезных ископаемых.

Издание Forbes написало, что по состоянию на 2023 год размер запасов может оцениваться до 15 триллионов долларов. Также фигурирует цифра 6 триллионов долларов – это те полезные ископаемые, в которых могут быть заинтересованы Соединенные Штаты,

– рассказала Андриана Кучер.

Стоит заметить, что точной информации нет, узнать ее невозможно, потому что она засекречена и относится к государственной тайне.

Положительный элемент между Украиной и США

Со своей стороны Владимир Зеленский сказал, что Украина готова начать диалог с нашими партнерами об обмене полезных ископаемых на дальнейшую поддержку со стороны Запада и непосредственно Соединенных Штатов.

Более того, одним из пунктов Плана победы Владимира Зеленского предусматривает привлечение иностранных инвестиций, в частности средств американских инвесторов для разработки месторождений полезных ископаемых в Украине. Этот план он представлял тогдашней администрации Джо Байдена, а также Дональду Трампу.

"Это позитивный сигнал, который свидетельствует о том, что есть понимание общей позиции относительно дальнейшего формирования украинско-американского подхода к этому вопросу", – подытожила Андриана Кучер.