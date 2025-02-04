Американський президент заявив, що з Україною хочуть укласти угоду щодо природних ресурсів. Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер розповіла, що зараз цю тему бурхливо обговорюють у Сполучених Штатах.

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Для чого США природні ресурси України

Дональд Трамп не навів подробиці, на які корисні копалини може розраховувати він чи його адміністрація, але додав, що хоче, аби Україна компенсувала 300 мільярдів доларів військової підтримки з боку Сполучених Штатів.

Поки Трамп не розкриває деталей, в яких корисних копалинах зацікавлений, замість нього над цим розмірковують американські фахівці. Вони припускають, що мовиться про елементи, які використовують у виробництві електронних приладів, запалювальних сумішей чи навіть ядерній техніці.

Крім цього, інтерес закордонних інвесторів можуть становити метали, корисні копалини, які необхідні для машинобудівної галузі. Деякі елементи потрібні Сполученим Штатам для виробництва фарб, пластмаси, кераміки. Всесвітній економічний форум у доповіді зазначив, що наша держава посідає 10 місце у світі за вагомістю покладів корисних копалин.

Видання Forbes написало, що станом на 2023 рік розмір запасів може оцінюватися до 15 трильйонів доларів. Також фігурує цифра 6 трильйонів доларів – це ті корисні копалини, у яких можуть бути зацікавлені Сполучені Штати,

– розповіла Андріана Кучер.

Варто зауважити, що точної інформації немає, дізнатися її неможливо, бо вона засекречена й належить до державної таємниці.

Позитивний елемент між Україною та США

Зі свого боку Володимир Зеленський сказав, що Україна готова розпочати діалог з нашими партнерами про обмін корисних копалин на подальшу підтримку з боку Заходу і безпосередньо Сполучених Штатів.

Ба більше, одним із пунктів Плану перемоги Володимира Зеленського передбачає залучення закордонних інвестицій, зокрема коштів американських інвесторів для розробки родовищ корисних копалин в Україні. Цей план він представляв тодішній адміністрації Джо Байдена, а також Дональду Трампу.

"Це позитивний сигнал, який свідчить про те, що є розуміння спільної позиції стосовно подальшого формування українсько-американського підходу до цього питання", – підсумувала Андріана Кучер.