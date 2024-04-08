У Трампа отреагировали на статью WP о якобы его планах отдать России часть Украины

Издание The Washington Post опубликовало статью о том, что Трамп хочет закончить войну, отдав России часть Украины. В то же время у Трампа это сообщение назвали "фейковыми новостями".

Советник избирательной кампании Дональда Трампа Джейсон Миллер обвинил журналистов в клевете. Он также настоял на том, что Трамп не согласится ни на один мирный план, пока не вступит в должность и не сможет должным образом взвесить все варианты.

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Это все фейковые новости от Washington Post. Они просто придумывают это,

– заявил Миллер.

В то же время советник отметил, что Трамп якобы единственный, кто говорит о прекращении убийств. Джо Байден, по его словам, якобы "говорит о новых убийствах". Очевидно Джейсон Миллер имел в виду военную помощь Украине и предоставление оружия.

О чем шла речь в материале The Washington Post

Ранее журналисты писали, что бывший президент США Дональд Трамп в частных разговорах делился деталями своего плана "примирения" Украины и России. План Трампа заключается в том, что Украина должна отдать России свои временно оккупированные территории.

Как сообщили источники WP, Трамп стремится подтолкнуть Украину, чтобы та уступила России. По словам неназванного источника, Трамп заявлял, что, по его мнению, и Россия, и Украина "хотят сохранить лицо, они хотят найти выход". Более того, по мнению экс-президента США, люди в некоторых частях Украины согласились бы быть частью России, что лишь подыгрывает заявлениям российских пропагандистов.

Что еще наговорил Трамп