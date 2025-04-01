У Трампа есть 2 сценария, как дальше действовать в войне России против Украины

Президент США Дональд Трамп стремится достичь быстрых результатов в российско-украинской войне до Пасхи. Он наконец осознал, что затягивание переговоров со стороны Владимира Путина является препятствием для этого. Трамп также заявляет, что Украина якобы планирует отказаться от соглашения по полезным ископаемым.

Если ему не удастся обеспечить прекращение активных боевых действий до Пасхи, он будет действовать по одному из двух сценариев: либо усилит агрессию в отношении России, либо вообще потеряет интерес к прекращению войны. Об этом 24 Каналу сообщил политолог и партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун.

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Как Трамп изменил свою риторику в отношении Путина

Трамп не очень доволен поведением России, поскольку он привык к тому, что большие страны и их лидеры должны быть услышаны и их указания выполняться. Такое видение мира – основа его политики.

Еще во время первого срока в Овальном кабинете он пытался решить многие мировые конфликты, в частности попытался наладить взаимодействие с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и улучшить отношения с Китаем. Но это не всегда удавалось, по словам Джигуна.

У Трампа сформирован "психологический дедлайн", что прекращение активной фазы боевых действий в войне России против Украины должно произойти до Пасхи. Времени осталось мало, президент США стремится перейти к более практическим шагам.

Сейчас сложно сказать, или отсутствие атак дронов на украинскую инфраструктуру в ночь на 1 апреля является результатом этих угроз и изменений в риторике Путина, или это просто случайность.

Но, вероятно, после 20 апреля станет понятно, как Трамп поведет себя в случае, если активные боевые действия не прекратятся,

– отметил Максим Джигун.

Есть 2 варианта.

Станет еще более агрессивным, начнет применять вторичные санкции против стран, которые будут покупать российскую нефть, как это произошло с Венесуэлой. Снизит интерес к войне, заявив, что США больше не будут поддерживать Украину и не будут оказывать финансовую помощь, а Европа должна сама решать эту проблему.

Все станет очевидным уже через несколько недель.