Трамп вскоре проведет переговоры с Путиным, – Sky News

Дональд Трамп вернулся в Белый дом. Он неоднократно говори об окончании войны в Украине, поэтому западные журналисты пишут, что он скоро проведет переговоры с Владимиром Путиным.

Дональд Трамп может поговорить с Путиным "очень скоро". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Президент США хочет диалога

Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании заявлял, что положит конец войне в Украине "в течение 24 часов" после вступления в должность, однако этого, ожидаемо, не произошло.

В то же время новый президент США сигнализировал о своих намерениях начать диалог с лидерами Украины и России, чтобы достичь мирных переговоров.

Трамп сказал, что его администрация уже ведет диалог с Владимиром Зеленским и что "очень скоро" будет говорить с президентом Путиным.

Республиканец назвал российского президента "умным" и сказал, что они имеют "крепкое взаимопонимание".

Однако Трамп также отметил, что США, вероятно, введут дополнительные санкции против России, если Владимир Путин откажется от переговоров.