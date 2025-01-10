Не с США, но и не с Данией: премьер Гренландии рассказал, каким видят будущее жители острова

Гренландия не хочет быть американской, но также и стремится отделиться от Дании. Жители острова стремятся к самостоятельности и независимости.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова премьер-министра Гренландии Муте Эгеде, которого цитирует Financial Times. Таким образом глава гренландского правительства ответил на намерения Трампа установить контроль США над островом.

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Что сказал премьер Дании о видении будущего острова

Муте Эгеде сказал, что статус-кво для Гренландии не является вариантом, поскольку 57 000 жителей острова стремятся иметь "собственный голос", получив независимость от Дании и отклонив попытки Трампа "купить Гренландию".

Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами,

– сказал гренландский премьер.

Эгеде также сказал, что Гренландия открыта для сотрудничества с США, как это уже давно делали, но настаивал на том, что ее судьбу решат гренландцы. Он сказал, что военная угроза Трампа была "серьезной", но жители Гренландии должны "избегать истерики".

"Когда я разговариваю с лидером другой страны, я должен быть вместе с послом Дании. Это те вещи, в которых мы хотим иметь собственный голос", – добавил он.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на той же встрече заявила, что стремление Гренландии к независимости является "законным и понятным".

В то же время Фредериксен добавила, что хочет сохранить Королевство Дании, которое состоит из Дании, Гренландии и автономной территории Фарерских островов.

Я лично считаю, что если мы будем вместе, мы сильнее в глобальной игре,

– подчеркнула руководительница датского правительства.

К слову, премьер Дании Метте Фредериксен отметила, что она ищет встречи с Трампом, чтобы обсудить вопрос территориальных претензий к Гренландии. Глава датского правительства отметила, что избранный президент США не поднимал с ней тему острова, когда они разговаривали после его победы на выборах в ноябре.

Обсудить с Трампом вопрос Гренландии также готов и премьер острова Муте Эгеде. Он также отметил, что пока не имел никаких контактов с Дональдом Трампом.