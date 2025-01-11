Президент Панамы отреагировал на угрозы Трампа применить военную силу

Дональд Трамп после переизбрания неоднократно подчеркивал о намерении установить контроль США над Панамским каналом. Лидер Панамы прокомментировал скандальные заявления нового президента США.

В одном из последних заявлений республиканец не исключил, что прибегнет к экономическому давлению, а также применению военной силы для установления контроля над Панамским каналом, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Реакция Панамы

Высказывания Трампа президент Панамы Хосе Мулино не оставил без комментария. По словам бывшего панамского лидера Эрнесто Бальядареса, Мулино на этой неделе частно заявил, что, если Дональд Трамп продолжит угрожать его стране, он может вынести этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

В то же время Мулино планирует подождать, пока Трамп вступит в должность, чтобы узнать, будет ли новый президент США настаивать на этом вопросе.

По словам Балладареса, Мулино не уточнил никаких других действий, которые он может предпринять. "Как и все в этой стране, он удивлен", – сказал Балладарес.

Как президент я хочу четко заявить, что каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему зоны принадлежит Панаме и будет оставаться таким,

– говорил Хосе Мулино в декабре.

К слову, Панама является непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2025 и 2026 годах.

Напомним, что в последние недели Трамп утверждал без видимых оснований, что китайские солдаты контролируют канал, которым руководит независимое управление Панамского канала. Он также пожаловался на транзитные сборы, которые платят американские корабли. Политик подчеркнул, что хочет установить контроль США над каналом ради национальной безопасности своей страны.