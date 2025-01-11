В одній із останніх заяв республіканець не виключив, що вдасться до економічного тиску, а також застосування військової сили для встановлення контролю над Панамським каналом, передає 24 Канал із посиланням на Politico.

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Реакція Панами

Висловлювання Трампа президент Панами Хосе Муліно не залишив без коментаря. За словами колишнього панамського лідера Ернесто Бальядареса, Муліно цього тижня приватно заявив, що, якщо Дональд Трамп продовжить погрожувати його країні, він може винести це питання на розгляд Ради Безпеки ООН.

Водночас Муліно планує зачекати, поки Трамп вступить на посаду, щоб дізнатися, чи новий президент США буде наполягати на цьому питанні.

За словами Балладареса, Муліно не уточнив жодних інших дій, які він може вжити. "Як і всі в цій країні, він здивований", – сказав Балладарес.

Як президент я хочу чітко заявити, що кожен квадратний метр Панамського каналу та прилеглої до нього зони належить Панамі і залишатиметься таким,

— казав Хосе Муліно у грудні.

До слова, Панама є непостійним членом Ради Безпеки ООН у 2025 і 2026 роках.

Нагадаємо, що останніми тижнями Трамп стверджував без видимих ​​підстав, що китайські солдати контролюють канал, яким керує незалежне управління Панамського каналу. Він також поскаржився на транзитні збори, які сплачують американські кораблі. Політик підкреслив, що хоче встановити контроль США над каналом задля національної безпеки своєї країни.