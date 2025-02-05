Половина мира пытается помочь Трампу завершить войну в Украине, – Майк Волц

Завершение войны в Украине должно состояться на настоящих условиях. Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц в очередной раз подтвердил желание Дональда Трампа положить конец войне.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Майка Волца в эфире Fox News. Чтобы Трамп смог быстро завершить войну в Украине, ему помогает большое количество стран.

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Трампу помогает половина мира

Волц напомнил, что необходимо быть осторожным, анализируя информацию из неназванных российских источников. Это был его ответ на публикацию издания Reuters, которое писало о том, что Москва рассматривает ОАЭ и Саудовскую Аравию как возможное место встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Эту информацию советник Трампа не может ни опровергнуть, ни подтвердить.

Однако, по его словам, администрация президента США сейчас получает много обращений относительно будущего завершения войны Украины и России.

Что удивительно, половина мира пытается помочь президенту Трампу завершить эту войну и закончить ее справедливым способом, который предотвратит будущие войны. И мы получаем всевозможные обращения, но сегодня мне нечего подтвердить или сообщить,

– отметил Майк Волц.

Советник Трампа обсуждал с представителями Украины разговор президентов

Руководитель ОП Андрей Ермак недавно провел телефонный разговор с Майком Волцом. Они говорили о ситуации на украинском фронте, а также подняли важный вопрос относительно будущего личного контакта между президентами Украины и США, которое могут организовать в ближайшее время.

К слову, Майк Волц, как и представители большинства стран, считает, что завершать боевые действия в Украине нужно дипломатическим путем. По его словам, Трамп не видит возможности возвращения территорий Украины, но президент США в дальнейшем будет работать над урегулированием конфликта и разговором с Кремлем.