Трамп против Китая и новая таможенная война: что будет с Тайванем, чипами и как поможет Маск

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Ко второй каденции Дональда Трампа готовится не только Украина. Китай, учитывая предыдущий опыт, готовится к новому напряжению с Трампом из-за торговых войн и вопроса Тайваня. Все это имело место и во время первого срока новоизбранного президента США.

Посредником между Трампом и Китаем может стать Илон Маск, но такой подход не гарантирует "оттепели" между Штатами и Пекином. 24 Канал, исследовав публикации американских медиа, рассказывает, как избрание Трампа скажется на Китае, Тайване и, в частности, на производстве чипов.

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Новая таможенная война и обвал экономики Китая

Одним из самых заметных рисков для Китая от Трампа (конечно, если тот останется верным своим предвыборным обещаниям) является его угроза ввести общие 60% пошлины на весь китайский экспорт в США, пишет Associated Press.

Повышение пошлины ударит и по и без того нестабильной экономике Китая, на которую влияют:

высокий уровень безработицы среди молодежи,

спад на рынке недвижимости,

уровень госдолга.

Согласно анализу швейцарской финкомпании UBS, опубликованному в начале года, 60% пошлины на китайский импорт могут обвалить прогнозируемый экономический рост Китая на 2,5 процентных пункта, т.е. на половину.

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Во время предыдущего срока Дональда Трампа США ввели пошлины на китайскую продукцию на сумму более 360 миллиардов долларов. Это заставило Пекин сесть за стол переговоров, и в 2020 году обе стороны подписали торговое соглашение, по которому Китай обязался работать над вопросом права интеллектуальной собственности и дополнительно закупить американских товаров на 200 миллиардов долларов. Но несколько лет спустя выяснилось, что Китай почти ничего из этих товаров не купил.

Президент Джо Байден сохранил большинство этих пошлин и добавил в этом году новые пошлины на импорт стали, солнечных батарей и электромобилей. По мнению Генри Гао, профессора права Сингапурского университета менеджмента, по-прежнему, пошлины могут стать инструментом, чтобы заставить Пекин вернуться за стол переговоров.

Учитывая слабую экономическую позицию Китая в этот раз, я думаю, что будет больше желания говорить. Таким образом, хотя пошлина может иметь некоторое краткосрочное влияние на китайскую экономику, ситуация может улучшиться, когда они достигнут соглашения,

– приводит AP слова Гао.

Признаками торговых переговоров могли стать призывы Трампа к президенту Китая Си Цзиньпину помочь договориться об урегулировании российской войны против Украины. Ранее Трамп уже обращался за помощью к Си – чтобы помочь в борьбе с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. По словам Ван Хуйяо, основателя пекинского мозгового центра "Центр Китая и глобализации", такая ситуация может повториться, когда Трамп будет использовать вопрос торговли в поисках поддержки Китая в глобальных кризисах.

Китай является крупнейшим торговым партнером как России, так и Украины. Эти тесные экономические связи дают Китаю уникальную возможность играть большую роль в миротворческих усилиях,

– отметил Ван.

Как Трамп будет работать с Тайванем

Еще один сценарий, по которому Дональд Трамп угрожал ввести еще более высокие пошлины на китайские товары – от 150% до 200%, это вторжение Китая на Тайвань, "альтернативный Китай", впрочем, не признан Штатами. В то же время США являются крупнейшим поставщиком оружия на остров.

В декабре 2016 года Трамп разозлил Пекин, нарушив дипломатический протокол и позвонив в столицу, Тайбэя, тогдашнему президенту Тайваня Цай Ин Вэнь. Ни один президент США не общался напрямую с лидером Тайваня с тех пор, как Вашингтон и Пекин установили отношения в 1979 году. Но в конце концов статус-кво в отношениях Тайбэя и Пекина не нарушился.

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В Китае ожидают, что Трамп продолжит такое поведение, но не будет признавать независимость острова.

Что касается неоднократных угроз Китая аннексировать Тайвань, Трамп сказал The Wall Street Journal в октябре, что ему не придется использовать армию, чтобы предотвратить блокаду Тайваня, потому что Си "уважает его и знает, что он, Трамп, сумасшедший". Во время предвыборной кампании Трамп иногда упоминал о своих личных контактах с Си Цзиньпином, которые начались во время его первого срока, но обострились из-за вопроса происхождения пандемии COVID-19 и торговых споров.

Трамп также сказал, что Тайвань должен заплатить США за защиту от Китая. Сейчас Тайвань тратит около 2,5% своего ВВП на оборону, а в этом году приобрел оружие США на сотни миллионов долларов.

В приветственном послании Трампу после его победы Си призвал США к примирению с Китаем. История показывает, что обе стороны выигрывают от сотрудничества и проигрывают от противостояния,

– сказал Си.

Что будет с индустрией чипов

Во время своего первого срока, одной из мишеней Трампа стали крупные китайские технокомпании. Их продукция, в частности Huawei, стала угрозой нацбезопасности США. Байден продолжил эту политику, ограничив доступ Китая к передовым полупроводникам, необходимым для развития стратегических отраслей, таких как искусственный интеллект.

В то же время Трамп раскритиковал закон Байдена о CHIPS и науке, двухпартийный законопроект, который выделял 53 миллиарда долларов на развитие внутреннего производства полупроводников.

Интересно, что Тайвань сейчас производит почти 90% мировых поставок самых современных микросхем. Чтобы попасть под американский закон, крупнейший производитель чипов Тайваня, TSMC, открыл производство в американской Аризоне.



Однако Трамп пообещал отменить закон о CHIPS и обвинил Тайвань в похищении индустрии микросхем в США несколько десятилетий назад.



Завод TSMC в Аризоне / Фото Bloomberg

При чем здесь Илон Маск

Одним из потенциальных посредников Трампа с Китаем может стать Илон Маск, чему помогут его значительные инвестиции в Китай, в частности в Tesla. Маск не просто бизнесмен, пишет CNBC, он мощная фигура в технологической и космической отраслях и имеет значительное влияние в направлениях, важных как для США, так и для Китая.

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Важно! По информации The Wall Street Journal, Маск контактировал с российским диктатором Путиным уже после 2022 года.



Один из контактов касался просьбы Путина – тот попросил Маска не активировать Starlink на Тайване. Это должно было быть услугой китайскому лидеру Си Цзиньпину.



Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном выступлении / Фото The New York Times

Использование посредников в американо-китайских отношениях имеет прецеденты, но это не всегда срабатывало. Во время первого срока Трампа Китай экспериментировал с влиятельными американскими посредниками, такими как магнат казино Стив Винн.

Эти неофициальные каналы в конечном итоге создали больше проблем, чем они стоили, подвергнув посредников политическому контролю без значительного дипломатического прогресса.

Заметность и репутация Маска означают, что если он запутается в дипломатии, то может столкнуться с негативной реакцией как со стороны Вашингтона, так и со стороны Пекина. Его громкое участие в чувствительных отраслях, включая автономные автомобили и спутниковые технологии, вызывает тревогу в вопросах нацбезопасности Вашингтона.

Что может решить Трамп

Вопросы национальной безопасности станут ключевыми в первые месяцы политики Трампа в отношении Китая, особенно в контексте ограничений в сфере технологий, пишет CNBC. Администрация Байдена уже подготовила почву для этого, введя широкие экспортные ограничения на передовые технологии, которые являются критическими для развития искусственного интеллекта и полупроводников в Китае. Ожидается, что Трамп оставит эти ограничения в силе и, вероятно, даже расширит их, чтобы еще больше ограничить доступ Китая к современным технологиям.

Один из самых противоречивых вопросов касается технологий беспилотных авто. Учитывая усиление национальных регуляций безопасности, Трампу придется решать, сохранить или усилить ограничения на доступ Китая к этим технологиям. Службы безопасности Вашингтона будут настаивать на еще более жестких мерах, особенно на фоне роста напряженности в отношении Тайваня и беспокойства из-за возможного шпионажа со стороны Китая.

Ключевым моментом станет подход Трампа к контролю за внешними инвестициями. Новые правила, направленные на ограничение притока американского капитала и экспертизы в китайские технологии, должны вскоре вступить в силу, добавляя новый уровень сложности в отношения между двумя странами. Трамп может решить оставить эти правила без изменений, усилить их или ослабить.

Однако большинство экспертов считают, что он, скорее всего, склонится к большему разрыву экономических связей, несмотря на давление со стороны бизнеса, включая интересы Илона Маска, которые выступают за смягчение ограничений.

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Возвращение Трампа в Белый дом может открыть новую, непредсказуемую главу в отношениях между США и Китаем. Его стиль управления – часто импульсивный и реакционный – указывает на то, что в начале США увидят немало хаоса в управлении. Нестабильные сообщения в соцсетях и резкие изменения политического курса могут создать атмосферу неопределенности для союзников, бизнеса и финансовых рынков.

Хотя такой подход может понравиться его сторонникам, он также несет риск усиления экономического напряжения, осложнения международных отношений и дестабилизации и без того хрупкой глобальной экономики.

Если Трамп будет придерживаться жесткой политики в отношении Китая, человечество может стать свидетелями эпохи обострения конфронтации и уменьшения многостороннего сотрудничества. Отношения между двумя странами могут претерпеть драматические и потенциально взрывоопасные изменения. Остается вопрос, сможет ли администрация избежать полноценного экономического кризиса на этом пути.

Стоит ожидать новых тарифов, ограничений в сфере технологий и уникального "дипломатического" стиля Трампа, которые будут толкать отношения США и Китая до предела.