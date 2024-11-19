От Зеленского до Орбана: кто из лидеров выиграл, а кто проиграл от победы Трампа в США

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Хотя Трамп после победы на выборах президента США сможет заехать в Белый дом только в январе, уже сейчас он стал мощным фактором, с которым обязательно следует считаться. Это хорошо понимают мировые лидеры, многие из которых уже жадно потирают руки, рассчитывая монетизировать свои добрые отношения с Дональдом Трампом.

Впрочем, есть и такие, каким есть о чем волноваться, ведь Трамп имеет реноме довольно злопамятного политика. Издание Bloomberg провело ревизию мировых лидеров на предмет потенциально положительных и негативных последствий от избрания Трампа в президенты. 24 Канал анализирует материал, ведь перечень этих мировых лидеров довольно пестрый и требует объяснений, а иногда уточнений. Также стоит заметить, что список этот – не приговор, а скорее сигнал к работе над ошибками, чем сейчас, собственно, команды мировых лидеров активно занимаются.

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К победителям авторы Bloomberg записали:

израильского "вечного" премьера Биньямина Нетаньяху,

премьера Индии Нарендру Моди,

президента России Владимира Путина,

наследного принца и фактического правителя Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана,

премьера Италии Джорджию Мелони,

президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана,

диктатора Северной Кореи Ким Чен Ина,

премьер-министра Венгрии Виктора Орбана,

президента Аргентины Хавьера Милея.

Список тех, кто, по мнению Bloomberg, проиграл от победы Трампа:

президент Украины Владимир Зеленский,

президент Ирана Масуд Пезешкиан,

правитель Китая Си Цзиньпин,

премьер-министр Японии Сигэру Исиба,

президент Мексики Клаудия Шейнбаум,

премьер-министр Великобритании Кир Стармер,

президент Франции Эммануэль Макрон,

президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва,

канцлер Германии Олаф Шольц.

Кто выиграет от победы Трампа в США

Биньямин Нетаньяху

Bloomberg. У Нетаньяху были напряженные отношения с президентом Джо Байденом, который покидает пост, и он будет приветствовать приход в Белый дом древнего союзника.

Трамп, вероятно, усилит поддержку Израиля со стороны США. Байден приостановил оказание военной помощи из-за беспокойства страданиями палестинского гражданского населения от войны Израиля против ХАМАСа, который США признали террористической группировкой. Новый американский лидер также будет более благосклонен к призывам Нетаньяху на продолжении борьбы с иранскими прокси и отказе поддержать проект создания будущего палестинского государства., несмотря на риски разжигания большей региональной войны.

24 Канал. Позиция Трампа заключается в том, что война – это плохо и она должна завершиться в ближайшее время, где бы она ни была. То ли в Украине, то ли на Ближнем Востоке. Этот тезис сейчас противоречит позиции Нетаньяху, какой, похоже, вошел в режим Халка и даже не думает сворачивать боевые действия, ведь окончание войны фактически завершит и политическую карьеру премьера-долгожителя.

Как будет реагировать вспыльчивый Трамп, когда его желание не будет исполнено (точнее – проигнорировано), и долго ли продержится Нетаньяху в "любимцах"– вопрос риторический.



Дональд Трамп и Нетаньяху / Фото Amos Ben-Gershom / GPO Handout / Anadolu

Нарендра Моди

Bloomberg. Возвращение Трампа является стимулом для Моди, который столкнулся с критикой своей индуистской националистической политики дома и обвинениями во внесудебных убийствах за рубежом. Моди и Трамп имеют тесные личные связи, часто публично хвалят друг друга и называют друзьями.

Администрация Трампа может не поддержать стремление Канады привлечь правительство Индии к ответственности за вероятные убийства диссидентов. Обещание Трампа провести переговоры по прекращению войны России в Украине также дает Моди простор для поддержания тесных связей с Москвой, которая поставляет Индии дешевую нефть и военное оборудование. Администрация Байдена, напротив, выразила разочарование Нью-Дели, когда Моди встретился с Путиным в Москве в июле.

24 канал. Скорее всего, позиции Моди останутся постоянными – его любили и во времена Байдена, а если и критиковали за торговлю с Путиным и канадские диверсии, то очень снисходительно.

Причина такого отношения достаточно проста – Индия является ключевым государством для потенциального противостояния с Китаем и очень важным для США союзником. Это понимает даже Трамп.



Моди и Трамп / Фото Evan Vucci / AP

Владимир Путин

Bloomberg. Путин рассматривает возвращение Трампа как возможность воспользоваться разногласиями на Западе и получить дальнейшие выгоды в Украине. Ожидается, что новый президент США расшатает единство союзников по НАТО и поставит под вопрос будущее помощи Украине своей политикой "Америка превыше всего".

Его непредсказуемость, однако, вызывает беспокойство в Кремле, что Трамп может в краткосрочной перспективе пойти на эскалацию конфликта, пытаясь принудить Путина к урегулированию, с потенциально катастрофическими последствиями, такими, как ядерная конфронтация.

24 Канал. Путин легко может повторить потенциальный путь Нетаньяху и переместиться из списка бенефициаров победы Трампа к "двоечникам обучения". Более того, такое уже было. В 2016 году, после первой победы Трампа, россияне готовы были чуть ли не с американскими флагами слоняться по Москве, а затем получили первые санкции, высылку 60 дипломатов из США и старт поставок Украине летального оружия.



Трамп и Путин / Фото AP

Мохаммед бин Салман

Bloomberg. Фактический правитель королевства увидит возможность возродить усилия, которые долгое время находились в тупике, чтобы заключить ключевой пакт о безопасности из США. Ожидается, что Трамп, команда которого разработала Авраамовые соглашения, открывшие дипломатические отношения между Израилем и рядом арабских стран, уделит значительное внимание распространению этих отношений на Саудовскую Аравию.

Если он сможет разблокировать мирный договор Израиля с королевством, это обеспечит политическую поддержку в Вашингтоне для распространения американского зонтика безопасности на Саудовскую Аравию и позволит ей сосредоточиться на экономике и ослабить опасения любых потенциальных угроз со стороны Ирана.

24 Канал. Саудовская Аравия сейчас оказалась в ситуации, когда просто дружбы с США стало мало – ныне на арабов давит Китай и пугает Иран (и его прокси – йеменские хуситы). Бин Салман заинтересован в углублении отношений с США и даже посылает об этом откровенные сигналы – это и демарш Саудовской Аравии на саммите БРИКС в Казани (умышленное игнорирование), и готовность значительно увеличить добычу нефти

Желание арабов одно, точнее – одно большое и одно маленькое. Большое – это настоящее лидерство от США (а не то вялое непонятно от предыдущей администрации) и Трамп вполне на такое способен. По крайней мере, к тому времени, пока хуситы не сожгут "Шахедами" очередной саудовский нефтяной объект. Потому что демонстрация подлинного лидерства в регионе требует от Трампа решения вопроса хуситов и Ирана. Это для начала. Маленькое желание – это ограничение аппетитов Израиля для того, чтобы успокоить "арабскую улицу". И здесь интересы одного "бенефициара" прямо противоречат интересам другого.



Мохаммед бин Салман и Дональд Трамп / Фото Evan Vucci / AP

Джорджия Мэлони

Bloomberg. Мелони стала решительно проатлантической, но остается фактически правым политиком – и хотя она пообещала работать с тем, кто победит на выборах в США, ее близость с Илоном Маском, вероятно, поможет ей прислушаться к новому президенту США. Она будет позиционировать себя как проводник между НАТО, ЕС и Белым домом.

Если Трамп попадет в Белый дом, НАТО не сломается, мы это уже проходили, но все станет жестче. Другая большая тема – Китай, но мы должны понимать, что мы, европейцы, мы не можем быть посредниками между США и Китаем. Мы являемся частью Запада, а Запад должен оставаться единым. Это значит, что мы должны избегать торговых войн любой ценой,

– сказал Франческо Тало, бывший главный дипломатический советник Мэлони.

24 Канал. Здесь коллеги все правильно очертили. Джорджия Мэлони имеет потенциал стать медиатором и посредником между Трампом и ЕС. Правда, эта позиция обнулит все карты другого "победителя" из списка Bloomberg – господина Орбана. Кстати, скорее всего, так и будет, но по другой причине, о которой читайте ниже.



Джорджия Мэлони и Илон Маск / Фото PALAZZO CHIGI PRESS OFFICE

Реджеп Тайип Эрдоган

Bloomberg. Турция может быть осторожно оптимистичной. Эрдоган и Трамп имеют общую историю душевного общения, часто разговаривают по телефону, причем Эрдоган даже называет Трампа "моим другом". В отличие от эпохи Байдена, президентство Трампа может предложить Эрдогану более прямой доступ в Вашингтон.

Антивоенная позиция Трампа и его фокус на торговле могут сыграть в пользу Эрдогана. Однако антиизраильская риторика Эрдогана может усугубить отношения, а недавние усилия Турции, направлены на усиление сотрудничества с Китаем, могут создать проблемы.

24 Канал. На самом деле наибольший прорыв в потеплении отношений между США и Турцией вызвало не избрание Трампа, а смерть древнего врага Эрдогана – Фетхуллаха Гюлена, который последние годы доживал в Америке и умер 20 октября в "шаткой" Пенсильвании, которая вообще оказалась никакой "не шаткой".

В настоящее время особых препятствий для возобновления броманса Эрдоган – Трампа не существует. Также вполне вероятно, что Турция получит от США новое оружие, а это заставит Эрдогана забыть об идее вступить в БРИКС. Правда, в ЕС он также ближе не станет.

Зато близость к Трампу усиливает позиции Эрдогана как посредника в потенциальных переговорах между Украиной и Россией. Собственно, мирового признания и роста международного авторитета – это то, чего желает Эрдоган больше всего. А вот спасать Турцию от инфляции Трамп точно не собирается.



Эрдоган и Трамп / Фото AFP

Ким Чен Ин

Bloomberg. Видимо, азиатский лидер, который больше всего приветствует возвращение Трампа – это северокорейский диктатор. Ким и Трамп установили теплые отношения во время переписки и двух встреч на высшем уровне во время первого срока Трампа, хотя в конечном итоге они сошли на нет, и не было достигнуто никакого соглашения, которое бы положило конец разработке Северной Кореей ракет с ядерными боеголовками, способных достичь американского континента.

С тех пор Ким жестко отверг все американские подходы к диалогу, а вместо этого сблизился с Путиным, поскольку арсенал оружия массового поражения Северной Кореи расширился. С возвращением Трампа Ким может надеяться на возможность уменьшить американское военное присутствие в регионе, а также ослабить растущие военные связи между США, Японией и Южной Кореей. В первый срок Трампа США сократили военные учения с Южной Кореей как проявление доброй воли.

24 Канал. Трамп может сколько угодно говорить, какой Ким Чен Ын красавчик и писать ему письма, но за глаза он хорошо знает, что Северная Корея – это враг США. Было бы очень наивно думать о возрождении броманса времен первой каденции Трампа, ведь он сошел на нет уже тогда. Напомним, что после серии встреч, которые ни к чему не привели, Трампу стало просто не интересно, и он передал тему КНДР своим подчиненным.

Сейчас же, куда вероятнее, стоит ожидать от администрации Трампа изменения стратегии и применения "кнута". И выбор тандема Марко Рубио – Майкл Уолтц, в качестве координаторов внешней политики США, прямо указывает на это.



Ким Чен Ын и Дональд Трамп / Фото usembassy.gov

Виктор Орбан

Bloomberg. Многолетний лидер венгерских националистов, которого Трамп хвалил за лидерство в стиле "сильной руки", сделал самую смелую ставку в Европе на победу Трампа, восхваляя его даже тогда, когда его возвращение к власти казалось маловероятным во время уголовных преследований в США.

Сейчас Орбан позиционирует себя как человека Трампа в Европе и надеется, что его личные связи со следующим президентом США укрепят его позиции в ЕС, где его считали белой вороной из-за его автократических взглядов и пророссийской позиции.

Орбан ждет, что Трамп быстро прекратит войну России против Украины и снизит давление США на Венгрию за ее отступление от демократии.

24 Канал. Ставка Орбана на Трампа действительно была дерзкой – его турне по маршруту Киев – Москва – Пекин – Мар-а-Лаго имело целью поразить мир и показать Трампу, что он "ого какой красавец".

Впрочем, для Орбана есть плохие новости:

Трамп до сих пор не запомнил, какой страной господин Виктор правит (среди наиболее популярных вариантов, что звучали на митингах Трампа из уст самого Трампа – Турция).

Во-вторых, для серьезных разговоров с ЕС у Трампа есть госпожа Мэлони.

В-третьих, сам ЕС перестраховался от этого, чтобы иметь Орбана посредником и ныне включил "защиту от дурака", который заключается в консолидации европейских лидеров и отказе от тактики кулуарных переговоров отдельных стран с США в пользу общей позиции.

В этой ситуации Орбан оказывается не только третьим лишним, но и рискует вообще получить на орехи, если Трамп решится развязать против ЕС обещанную им торговую войну.



Виктор Орбан и Дональд Трамп / Фото из Х Орбана

Хавьер Милей

Bloomberg. Президент Аргентины сделал большую ставку на победу Трампа и не прогадал. Во время первой встречи с американским лидером в феврале Милей не упустил возможности рассказать ему, каким "очень большим президентом" тот был, и пожелал ему переизбрания.

Милей надеется, что второе правительство Трампа склонит чашу весов в пользу Аргентины в Международном валютном фонде именно тогда, когда страна ищет новое соглашение, которое заменит рекордную программу на 44 миллиарда долларов, что действует сейчас. Аргентинский лидер также сблизился с Илоном Маском – они встречались не менее трех раз в этом году, и миллиардер заявил, что его компании ищут способы инвестировать в Аргентину.

24 Канал. Как не смеялись над Милеем мировые медиа, а харизматичный дядюшка с бензопилой оказался практически во всем прав. Теперь в лице Трампа он действительно получит надежный тыл и поддержку, а значит, будет иметь шанс вытащить Аргентину из системного кризиса, в который страну ввергли "предшественники".

Неочевидным бонусом успеха Милея является его приязнь к Украине и четкое понимание геополитической ситуации в мире. Возможно, во время непременных "задушевных разговоров" аргентинский президент сможет хотя бы частично раскрыть глаза своему американскому коллеге и перетянуть его на правильную сторону истории.



Трамп и Милей / Фото UNO

Кто проиграет от победы Трампа в США

Владимир Зеленский

Bloomberg. Он был одним из первых мировых лидеров, кто поздравил Трампа, но это не скрывает глубокой обеспокоенности Киева победой республиканца. Украина опасается, что Трамп может оказывать на нее давление, чтобы вынудить отказаться от территорий в мирных переговорах с Россией и сократить финансовую и военную поддержку.

Смена в администрации США происходит в то время, когда Россия медленно продвигается вперед в своей кампании по отторжению большей части украинской территории в четырех областях, которые она аннексировала. В то время как Байден, по-прежнему, неохотно поддерживал стремление Украины к НАТО и отказывался разрешить ей нанести удар вглубь российской территории с применением западного оружия, обещание Трампа закончить войну за "24 часа" свидетельствует о том, что его приоритетом является выход из кризиса.

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24 Канал. Появление украинского лидера в списке "лузеров" довольно дискуссионно. У Зеленского и Трампа долгая история отношений – там были и взлеты, и падения. Зеленский был и "лучшим негоциантом в мире" (это такая ирония), и "надежным парнем, который не предал", когда Трамп подвис с очередным импичментом. Трамп уже пообещал в присутствии Илона Маска, что "Зеленский будет счастливым", а еще репостил картинку с мировыми лидерами, которые его поздравили первыми. Правда, не объяснил, хорошо это или плохо.

Очевидно Украине не стоит ждать чуда, а следует работать и выстраивать стратегию отношений с новым лидером ведущего государства мира. Первой жертвой новой стратегии явно станет госпожа Украины в США Оксана Маркарова, которая была эффективна на своей позиции, но пала жертвой избирательной кампании республиканцев. Что будет дальше – увидим.



Зеленский и Трамп / Фото AP

Масуд Пезешкиан

Bloomberg. Иран пока публично отмахивается от последствий еще одного президентства Трампа, но это отрезает путь к дипломатии по своей ядерной программе, на которую Тегеран рассчитывал, пытаясь ослабить давление на свою экономику, что пострадала от санкций.

Важный поклонник Израиля, Трамп применял политику "максимального давления" в отношении Тегерана, когда последний раз был в Белом доме. Возможно, он захочет еще больше изолировать Иран, усилив строгие американские санкции, которые он ввел в первый срок.

Но Трамп также столкнется с регионом, который изменился за последние годы: Иран восстановил связи с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами – двумя странами, которые придерживали позицию "максимального давления".

24 Канал. Иран ждут непростые времена. Американский Минюст официально обвинил Тегеран в попытке покушения на Трампа, и это Ирану не подарят. В этой ситуации все сигналы Ирана о готовности возобновить переговоры по "ядерному соглашению" он может засунуть в свой новый "Шахед".

Выбор Трампа в пользу Марко Рубио, как руководителя Госдепа, прямой сигнал того, что иранцам будет больно. И здесь Пезешкиан – даже не главный лузер, потому что он только номинальное первое лицо в своей стране, а настоящими властителями являются рахбар Хаменаи и ребята из КСИР (иранский аналог войск СС).

Важно, что союзниками Ирана являются Россия и Китай. Также Иран является фактическим участником российского вторжения в Украину. Эта конструкция, когда о ней расскажут президенту Трампу его подчиненные, может существенно скорректировать его отношение как к Путину, так и к Зеленскому. А также укоренить мнения относительно Си.

Си Цзиньпин

Bloomberg. Для Си Цзиньпина победа Трампа пришлась в неудачное время. Его угрозы ввести 60% общие тарифы уничтожат торговлю с Америкой, уничтожив единственное большое светлое пятно, которое держит китайскую экономику. Это также увеличивает неопределенность именно тогда, когда правительство Си разворачивает масштабный пакет стимулов для ускорения роста и укрепления доверия инвесторов. А это приводит к общей неопределенности, чего Коммунистическая партия не любит.

Впрочем, есть и положительные моменты. Маск, который имеет широкие деловые интересы в Китае, продемонстрировал, что оказывает влияние на Трампа. Республиканец также подверг сомнению, придут ли США на помощь Тайваню, самоуправляемой демократии, которую Пекин считает своей.

Насмешки Трампа над Европейским Союзом относительно торгового дисбаланса и его амбивалентность в отношении обязательств США в сфере безопасности перед азиатскими союзниками также могут дать Си определенное пространство для налаживания дипломатических связей, которые испортились во времена Байдена.

24 Канал. Трамп выбрал Китай главным врагом и геополитическим соперником еще при прошлой каденции. Ничего не изменится и сейчас.

Завершиться это может чем угодно и сценарий ядерной войны здесь, к сожалению, не кажется чем-то несбывшимся. Поэтому действительно Си Цзиньпина никак не назовешь "победителем".



Дональд Трамп и Си Цзиньпин / Фото XINHUA

Сигэру Исиба

Bloomberg. Победа на выборах создает новое давление на нового лидера G7, который пытается удержать власть после того, как правящая коалиция в Японии потеряла большинство на недавних национальных выборах.

Трамп неоднократно называл профицит торговли Японии с США проблемой и призывал Японию платить больше за американское военное присутствие, которое насчитывает около 55 000 военнослужащих, что является крупнейшим постоянным зарубежным контингентом американских вооруженных сил.

Ранее Япония отбивалась от призывов платить больше за американских военных, но нынешнее соглашение должно быть продлено в 2026 году. Япония также может столкнуться с дополнительным давлением со стороны Трампа из-за экспорта оборудования для производства микросхем в Китай, который США пытаются ограничить.

Частично способность Японии справляться с требованиями Трампа раньше заключалась в тесных отношениях американского лидера с покойным премьер-министром Синдзо Абе, которые часто складывались за игрой в гольф. Известно, что Исиба не играет в гольф, но он может указать на то, что Япония может уменьшить часть бремени для США и помочь углубить их альянс.

24 Канал. Следует понимать, что Трамп-кандидат и Трамп-президент– совершенно разные персонажи, а Япония– традиционный стратегический союзник США и опора Америки в регионе, который она сама определила ключевым. Поэтому наличие господина Исибы в списке "лузеров" только на основании того, что он плохо играет в гольф, кажется сомнительным.

Клаудия Шейнбаум

Bloomberg. Мексика с нетерпением ждет, как Трамп реализует свой тарифный план, который может стать препятствием на пути к ее цели – увеличение экспорта к северному соседу за счет использования прибрежных портов.

Еще одним источником беспокойства является ожидаемый в 2026 году пересмотр соглашения о свободной торговле между североамериканскими странами. Иммиграция также является острой проблемой, поскольку Трамп угрожает оказывать финансовое давление на Мексику, несмотря на ее жесткие меры, которые помогли США снизить пограничную миграцию накануне выборов.

Бывший президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор имел теплые отношения с Трампом, даже называл его "сильным и дальновидным человеком" за несколько месяцев до ухода с поста. Его преемник заявил, что отношения Мексики с северным соседом будут оставаться хорошими, но упрекнул Трампу за то, как он описал торговые переговоры, которые возглавлял Марсело Эбрард, нынешний министр экономики.

24 Канал. Мексика действительно может стать заложницей обещания Трампа быстро разрешить кризис с мигрантами на границе с США.

Назначение избранным президентом Тома Хомена на позицию главного координатора по вопросам нелегальной миграции – это сценарий жесткой руки, а значит – сотни тысяч нелегалов не попадут в США и останутся обузой в Мексике. Страна охвачена войной картелей и вообще не в лучшей форме, поэтому авторы Bloomberg совершенно правы.

Кир Стармер

Bloomberg. Мало кто из традиционных западных союзников Америки начинает отношения с Трампом с более сложного положения, чем лидер лейбористов. За четыре месяца на посту Стармер уже успел изрядно поссориться с Трампом после того, как республиканская кампания обвинила его левую партию в отправке волонтеров для агитации за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

Стармер назвал штурм Капитолия США 6 января 2021 года "прямым нападением на демократию", а его министр иностранных дел Дэвид Ламми в 2017 году назвал тогдашнего президента США "женоненавистническим", неонацистским социопатом, который симпатизирует неонацистам”.

Совсем недавно он публично поссорился с Илоном Маском после того, как миллиардер-промышленник написал в Twitter, что ультраправые беспорядки в Великобритании приведут к гражданской войне.

Хотя Стармер может хвастаться относительно сбалансированной торговлей Великобритании с США и исторически высоким уровнем расходов на оборону, такие политические разногласия могут осложнить ему задачу убедить Трампа в том, что англо-американские отношения все еще остаются "особыми".

24 Канал. Авторы Bloomberg упустили тот факт, что Стармер и особенно Лемми уже примирились с Трампом и стали его лучшими друзьями. Благодарить за это они должны посла Соединенного Королевства в США, которая устроила совместный обед британцев с Трампом в его Башне в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН в сентябре 2024 года. Там были устранены все проблемы и было заложено начало "новой прекрасной дружбы", забыты твиты Лемми (потому что кто раньше не писал что-то плохое о Трампе в соцсетях) и объявлено о новой эре.

Как и Японии, Великобритании не нужно волноваться из-за смены хозяина Белого дома и каким бы коммунистом ни называл Стармера Трамп на предвыборных митингах, в итоге все будет хорошо.

Эммануэль Макрон

Bloomberg. У Макрона уже есть опыт работы с Трампом, что дает ему ценный опыт по сравнению с его европейскими коллегами. Действительно, во время первого срока Трампа оба лидера демонстрировали показательный альянс, включая ужин на вершине Эйфелевой башни.

Готов работать вместе, как мы делали это в течение четырех лет,

– написал Макрон на X.



Трамп и Макрон / Doug Mills / The New York Times

Возвращение Трампа может также придать дополнительный импульс фирменному толчку Макрона, направленному на укрепление ЕС через углубление интеграции между его экономиками.

Несмотря на оптические перспективы и возможность усиления европейских рычагов влияния, Франция мало что выигрывает в экономическом плане, но потенциально может многое потерять, если торговая напряженность снова обострится. Это может произойти быстро, если Трамп возобновит борьбу с Францией из-за налогообложения крупных технологических компаний, таких как Google. Четыре года назад тарифов на игристое вино, сыр и косметику удалось едва избежать, и суть этого спора остается нерешенной.

24 Канал. Макрон первым поздравил Трампа с победой, а также одним из первых начал к ней готовиться еще тогда, когда фаворитом гонки была Харрис. Сейчас ЕС имеет общую позицию и демонстрирует желание быть сильными вместе. Если такая стратегия сохранится, то даже обещанная Трампом торгово-таможенная война не напугает ЕС, ведь атака США на Европу непременно сблизит ЕС с Китаем, а это уже в корне противоречит тому, чего хочет Трамп.

С другой стороны, ЕС есть также чем утешить Трампа – например, наконец-то повысить все военные бюджеты на заявленные 2% (уже выполняется), а также наконец-то прекратить покупать у Путина его сжиженный газ. Тем более, что сам Трамп в статусе кандидата обещал своим избирателям, что Европа наконец-то начнет покупать американский LPG. Европа вполне может согласиться на это, чем существенно огорчит "победителя" по версии Bloomberg, по имени Владимир.

Луис Инасио Лула да Силва

Bloomberg. Союзником Трампа в Бразилии является бывший президент Жаир Болсонара, главный политический соперник Лулы. Лула опасается, что возвращение Трампа может ободрить консервативное политическое движение во главе с Болсонаром, сторонники которого попытались поднять восстание против его правительства только через неделю после его инаугурации в прошлом году.

В преддверии выборов в США Лула заявил, что молится за победу Харрис, добавив, что Трамп поощрял антидемократические беспорядки в Капитолии после проигрыша на переизбрание в 2021 году. Министерство финансов и центральный банк Бразилии также обеспокоены влиянием тарифов и планов государственных расходов Трампа, учитывая риски, что они подпитывают инфляцию и увеличивают стоимость финансирования по всему миру. Однако Бразилия считает, что если Трамп введет тарифы против Китая, США придется обратиться в бразильский рынок для своего импорта.

24 Канал. В ситуации с Трампом политическая интуиция предала президента Лулу, которому теперь, очевидно, придется придумать хитроумную схему для примирения с Трампом. Возможно, даже простить Болсонару, на которого в Бразилии по-прежнему висит немало дел. Впрочем, на то Бразилия и великая держава, чтобы прощения не были достаточно глубокими. В настоящее время США также заинтересованы в хороших отношениях с соседями по субконтиненту, поэтому обязательно попытаются затянуть Бразилию на свою сторону и ослабить влияние Китая.

Олаф Шольц

Bloomberg. Ненависть Трампа к Ангеле Меркель создала огромное напряжение в американо-германских отношениях, а Шольц был ее министром финансов и преемником, поэтому ему будет трудно избавиться от этой связи. Германия стала объектом многолетней зацикленности Трампа на своих автомобилях и положительном торговом балансе, и снова окажется на линии огня. Автомобильный сектор Германии является крупнейшей отраслью экономики Европы и очень уязвим к высоким импортным тарифам США, которые планирует ввести Трамп.

Шольц и его правящая коалиция открыто отдавали предпочтение Харрис, а не Трампу, как следующему президенту США. Трамп вряд ли пропустил или забыл эти комментарии. Так что скромное поздравление Шольца с победой Трампа в сообщении с пометкой Х вряд ли смоется. Кроме того, в день победы Трампа правительство Шольца разваливается из-за отставки его собственного министра финансов Кристиана Линднера, и теперь он призывает к досрочным выборам.

24 Канал. Шольцу можно уже не беспокоиться – с высокой вероятностью весной 2025 года он официально выйдет на политическую пенсию, а власть получат правоцентристы из ХДС/ХСС, которые в отличие от времен Меркель будут больше делать акцент "вправо", чем в "центр". То есть все, как любит Трамп. В итоге все недоразумения спишут на "предшественников", что позволит открыть новую страницу дружбы между Германией и США.

***

Конечно, кого в какие списки занести, не знают ни Bloomberg, ни 24 Канал. Возможно, этого не решил даже сам Трамп, а его окружение ведет настоящие бои относительно той или иной стратегии. Первые сигналы увидим уже скоро, а до инаугурации Трампа будем четко видеть основные направления внешней политики нового президента США.

Тогда же станет ясно, какой курс он выбрал и к чему больше склоняется – Нобелевской премии мира или ядерной войне. Только тогда список "лузеров" и "победителей" можно будет считать окончательным.