"Надо готовиться к худшему": экс-министр обороны Британии Уоллес предостерег насчет Трампа

С приходом Дональда Трампа США сделали радикальный поворот к России. Бен Уоллес предупреждает о наступлении новой эры в мире.

Бывший министр Британии Бен Уоллес в колонке для The Telegraph прокомментировал внешнюю политику новой администрации США. Он призвал готовиться к худшему сценарию, передает 24 Канал.

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Трамп и Вэнс – не смышленые

Бен Уоллес заявил, что самая большая опасность для всех заключается в том, что новые жители Белого дома мало знакомы с миром. Он уверен, что Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс действительно говорят то, о чем думают. А это значит, что они не видят в России угрозу и искренне верят, что США должны выйти из НАТО и завладеть Гренландией.

Трамп и его команда признают только право сильного. Поэтому для них существуют только такие страны, как Китай и Россия. Суверенитет других стран не имеет значения.

Новая американская власть не понимает того, что изоляционизм США играет против них самих. И Пекину, и Москве нужна не Европа, а именно "Дядюшка Сэм".

Путин, человек, который всю жизнь боролся с Западом, не вдруг решил, что Дональд Трамп – его новый лучший друг. И он, и его окружение не забыли своей жажды реванша за 30 лет унижения после распада СССР,

– напоминает политик.

Так же радуется потенциальному демонтажу старого мирового порядка Китай.

Все то, что на самом деле сделало Америку великой и богатой после Второй мировой войны, может оказаться на пепелище. Теперь почти ничто не стоит на пути прямого вторжения через Тайваньский пролив,

– прогнозирует Уоллес.

Британец не знает, сбудется ли этот худший сценарий, удастся ли Дональду Трампу прозреть, пока не поздно.

Давайте теперь судить Трампа по его поступкам, а не по громким заявлениям, которые всегда сопровождают начало любой администрации. Мы должны надеяться на лучшее, но готовиться к худшему,

– призвал экс-министр обороны Великобритании.

К слову, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Трампа не планирует усиливать давление на Россию, а считает, что конфликт следует решить в интересах Кремля.