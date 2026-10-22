Трамп с самого начала был на стороне Кремля: большое интервью Уильяма Браудера о тайных сделках и финале войны

Генеральный директор Hermitage Capital Management и враг номер один Владимира Путина за рубежом Уильям Браудер дал эксклюзивное интервью 24 Каналу. В ходе беседы он проанализировал так называемое "дизельное соглашение" между США и Россией, влияние украинских дронов на российскую экономику и возможные сценарии завершения войны.

Россия продолжает терять деньги из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам, а Владимир Путин получает новые возможности для заработка благодаря политике Дональда Трампа. В то же время договоренности Вашингтона с Москвой могут иметь гораздо более широкие последствия, чем кажется на первый взгляд.

Генеральный директор Hermitage Capital Management Уильям Браудер в эксклюзивном интервью для 24 Канала оценил так называемое "дизельное соглашение" между США и Россией, объяснил, как украинские дроны наносят удар по российской экономике, и спрогнозировал, как может закончиться война. По словам Браудера, Трамп оказывает Путину большую услугу, получая взамен активы "Лукойла", "Северный поток" и другие выгоды, о которых публично пока не известно.

Почему Браудер считает, что Трамп с самого начала был на стороне России?

В Норвегии состоялись переговоры между Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером и президентом Зеленским. В то же время мы стали свидетелями разворота США в пользу России: заключение дизельного соглашения и отмена санкций против российской энергетики. Как вы это оцениваете? Окончательно ли мы утратили поддержку президента Трампа и Соединенных Штатов?

Мне грустно это говорить, но Украина никогда не имела президента Трампа на своей стороне с момента его прихода к власти.

Украина получала поддержку Соединенных Штатов с самого начала войны. На самом деле США поддерживали нас при разных президентах и во время различных конфликтов с Россией, начиная с 2014 года.

Однако в 2024 году, когда Дональд Трамп пришел к власти, он четко встал на сторону России.

Это проявилось в шокирующем решении прекратить военную помощь Украине, фактически прекратив всю поддержку. Это стало очевидным и во время встречи в Овальном кабинете, где Трамп вместе с Джей Ди Вэнсом начал кричать на Зеленского.

Кроме того, Трамп ни разу не раскритиковал Путина и не ввел дополнительные санкции против России. Так что это не новая ситуация.

Виткофф и Зеленский в Норвегии / Офис Президента

Думаю, многие люди как за пределами Украины, так и внутри страны надеялись, что за этим стоит какой-то грандиозный план. Но на самом деле все гораздо проще: Дональд Трамп на стороне Путина и хочет вести бизнес с Россией.

И когда я говорю о бизнесе, то имею в виду не только желание Соединенных Штатов сотрудничать с Россией. Трамп лично хочет вести там бизнес, либо же к этому стремятся члены его семьи и друзья. Украина в определенной степени препятствует такому сотрудничеству. Поэтому Трамп пытается "решить ситуацию", чтобы наконец приступить к делу и заработать деньги.

"Дизельное соглашение", замороженные активы и скрытые бизнес-интересы

Сосредоточимся на бизнес-сделках, ведь появляются поистине невероятные предложения: возобновить экспорт российского газа и нефти в Европу, продать зарубежные активы "Лукойла", а также разморозить до 100 миллиардов долларов российских активов, значительная часть которых, вероятно, хранится в Бельгии. Не рискуют ли США потерять все свои козыри в переговорах с Россией еще до заключения какого-либо соглашения? Неужели они готовы предложить 100 миллиардов долларов лишь за энергетическое перемирие?

Давайте посмотрим на ситуацию шире. У Соединенных Штатов есть три, возможно, четыре рычага влияния.

Первым и самым важным была финансовая и военная помощь Украине. США прекратили ее оказывать, потеряв примерно 80–85 % своих рычагов влияния на Украину.

Второй рычаг – обмен разведывательными данными, который продолжается. Также это Starlink и поставки оружия Украине по программе PURL, в рамках которой европейцы оплачивают вооружение, а Украина его получает. Итак, примерно 85% рычагов влияния США уже исчезли.

А какими рычагами влияния располагают европейцы? Они продолжают оплачивать оружие для Украины по программе PURL, а также совместно с Великобританией удерживают 95% замороженных российских активов.

Кроме того, Европа очень обеспокоена собственной национальной безопасностью на случай, если Украина не сможет и в дальнейшем сдерживать Россию. Поэтому, когда Трамп, Виткофф или Кушнер говорят о передаче 100 миллиардов долларов или евро российских активов, стоит помнить: это не их деньги, которыми они могут распоряжаться.

Эти средства хранятся в Европе. Так же, когда они говорят об отказе от территорий, это не их территории, которые они могут кому-то отдать. Это украинская земля.

Итак, основные рычаги, которые остались у американцев, – обмен разведывательными данными, Starlink и продолжение поставок оружия, которое уже оплатила Европа. Похоже, они начинают использовать эти инструменты как средство давления.

Но достаточно ли этого, чтобы заставить капитулировать Украину или Европу? Действительно ли кто-то согласится сказать: "Ладно, пусть Россия получит свое"? Я точно знаю, что этого не произойдет.

Если бы Украина сдалась, это имело бы катастрофические последствия. Но Украина не собирается капитулировать, как и Европа. Поэтому все эти предложения, звучащие из Белого дома, – скорее фантазии. Я не верю, что они будут реализованы.

В то же время определенные последствия уже налицо. Например, ограничение скорости работы Starlink создало реальные проблемы на поле боя. Также США приостановили поставки ракет, которые уже были оплачены. И мы точно не знаем, продолжается ли обмен разведывательными данными.

Но даже эти шаги не заставят Украину сдаться. Поэтому я считаю, что все это – часть постоянного потока предложений из Белого дома, которые носят почти клептократический характер. И я не верю, что хоть что-то из этого воплотится в жизнь.

Как вы считаете, стал ли президент Трамп российским активом после заключения соглашения с Путиным о дизельном топливе?

Президент Трамп является активом только для самого себя. Он пытается извлечь выгоду из договоренностей, которые не имеют ничего общего с национальными интересами США, безопасностью Европы или мира и, конечно, помощью Украине. Он просто хочет вести бизнес. Все предельно просто.

Вы упомянули соглашение по "Лукойлу" – о нем нам уже известно. Также есть предложение возобновить поставки российского газа через "Северный поток". Американская компания хочет выкупить газопровод у консорциума.

Кроме того, существует, по-видимому, еще около 20 соглашений, которые предложил Кирилл Дмитриев, переговорщик от России. Мы пока не знаем их деталей, но узнаем о них позже. Все это делается ради бизнеса людей, связанных с администрацией Трампа.

Такие договоренности не служат ничьим интересам, кроме их собственных. Именно поэтому они хотят их реализовать. Однако мир гораздо сложнее, чем им кажется. Если воспользоваться терминологией самого Трампа, которой он поучал Зеленского в Овальном кабинете, то козырей у него нет. У него недостаточно рычагов, чтобы навязать эти клептократические соглашения европейцам или украинцам.

Полное интервью Уильяма Браудера для 24 Канала: смотрите видео

Джон Болтон недавно заявил, что Трамп теперь в долгу перед Путиным, ведь тот оказал ему услугу, продав дизельное топливо, чтобы помочь решить внутриполитические проблемы в США. Согласны ли вы с этим утверждением? Действительно ли Путин теперь имеет влияние на Трампа?

Я смотрю на это несколько иначе. На мой взгляд, в затруднительном положении оказался именно Путин. Как вы знаете, украинские дроны уничтожили около половины мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов. Это наносит России серьезный ущерб.

Так же болезненными для Путина являются удары по дата-центрам "Яндекса", складам Wildberries и Ozon. Все это наносит российской экономике значительный ущерб.

Россия – слишком большая страна, чтобы обеспечить достаточную противовоздушную оборону для перехвата всех украинских дронов. Они и в дальнейшем будут проникать на российскую территорию и наносить экономический ущерб.

В то же время Путин не добивается никакого прогресса на фронте. Если бы Украина продолжала такие удары, Путина в конечном итоге могли бы заставить согласиться на воздушное перемирие. Для него это было бы катастрофой, ведь линия фронта не сдвигается с места.

Фактически он остался бы в войне, которую сам начал, но не смог завершить. А будущее российских лидеров, оказавшихся в такой ситуации, не выглядит обнадеживающим.

Поэтому я считаю, что Путин обратился к Трампу со словами: "Мне нужна помощь". Так они и придумали эту дизельную сделку, которая фактически ничего не меняет. Этого топлива недостаточно, чтобы повлиять на цены на дизель в США.

Более того, я даже не уверен, что у России вообще есть дизельное топливо, которое она может продать в нужных объемах. Однако сделка создала определенную почву для так называемых договоренностей, с помощью которых американцы могут оказывать давление на Зеленского, требуя прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Теперь у Трампа появился якобы аргумент, чтобы усилить давление на Зеленского и Украину. Поэтому я вижу ситуацию с точностью до наоборот: именно Трамп оказывает Путину большую услугу.

А что Трамп получает взамен? Активы "Лукойла", "Северный поток" и, вероятно, еще около 20 соглашений, о которых мы пока не знаем. На мой взгляд, именно такая сделка сейчас и происходит.

Просил ли Путин Трампа защитить российские НПЗ от украинских дронов?

Вы верите, что Владимир Путин обратился к Дональду Трампу, чтобы попросить помощи в защите российских нефтеперерабатывающих заводов от атак украинских дронов?

Да, верю. Думаю, все происходило именно так. Инициатором звонка, на мой взгляд, был Путин, которому нужна помощь. Взамен он предлагает деньги Трампу или людям из его окружения – членам семьи, друзьям или другим связанным с ним лицам.

Думаю, в этом и заключается суть соглашения, которое сейчас формируется.

Может ли Европа противостоять давлению Трампа и помочь Зеленскому не только остаться за столом переговоров, но и укрепить позиции Украины даже без американской поддержки?

Сам стол переговоров сейчас не имеет значения. Никаких переговоров, имеющих реальный вес, пока не ведется. Фактически из-за прекращения американской разведывательной поддержки и проблем с работой Starlink гибнет все больше украинцев.

Что в этой ситуации может сделать Европа? Ее возможности ограничены. Но достаточно ли этого, чтобы заставить Украину сдаться? Нет. Я считаю, что капитуляция была бы в сто раз хуже любых страданий, которые Украина испытывает сейчас.

Европа могла бы помочь Украине, конфисковав "более 200 миллиардов евро замороженных российских активов" и создав фонд, средства из которого обеспечили бы Украине экономические ресурсы для самообороны. Также европейцы могли бы передавать Украине боеприпасы и средства противовоздушной обороны, если они имеются в наличии.

Однако таких вооружений не так много, ведь большинство из них производят в США. Теперь Европа должна задуматься о собственной стратегической автономии от Соединенных Штатов.

Шокирующее и скандальное отключение Starlink показало, что полагаться на эту систему в вопросах безопасности нельзя. Европа должна создать альтернативу, и я надеюсь, что это произойдет как можно скорее.

Если Илон Маск может влиять на национальную безопасность Европы, это недопустимо. Европейцы должны найти способ избавиться от такой зависимости. В конце концов, ситуация очень неприятная, но это не означает, что Украина проигрывает. Это означает лишь то, что ей придется пережить больше трудностей, пока все это продолжается.

Украина должна и впредь заставлять Путина испытывать боль, в частности экономическую, как она делала это до сих пор.

Есть ли шанс изменить ситуацию и склонить президента Трампа на сторону Украины?

Думаю, определенное влияние на это может оказать внутренняя политика США. По моим данным, 85% американцев поддерживают Украину, тогда как Владимира Путина – лишь около 5%. Американские политики – и республиканцы, и демократы – поддерживают Украину.

Поэтому Трамп будет испытывать значительное давление со стороны Конгресса, как нынешнего, так и следующего, с тем чтобы продолжать поддерживать Украину.

Прислушается ли он к этому? У Трампа есть значительная свобода действий, и он может принимать решения независимо от Конгресса. Однако он окажется в крайне сложном положении, ведь из-за его позиции по Украине Конгресс может заблокировать многие его законодательные инициативы, требующие одобрения.

Это принципиальный вопрос для многих американских политиков по обе стороны политического спектра. Именно поэтому поддержка Украины и в дальнейшем останется важной темой во внутренней политике Соединенных Штатов.

Что может сделать Европа без США?

Между тем российский диктатор Владимир Путин предложил провести саммит с президентом Трампом и Си Цзиньпином в рамках саммита АТЭС в Китае 18–19 ноября. Они планируют обсудить Украину, но без участия украинского президента Владимира Зеленского. Является ли это очередной попыткой заключить какое-то соглашение за спиной президента Зеленского?

Они могут заключать любые соглашения, но это напоминает игру в настольную игру. Если Украина не участвует в этом и располагает ресурсами для самообороны, они могут сколько угодно фантазировать о том, каким хотят видеть мир. Но для реализации таких договоренностей необходимо согласие всех сторон.

Поэтому я считаю, что это скорее проблема для самого Трампа, который пытается найти путь к новым экономическим соглашениям с Китаем. Возможно, он готов пожертвовать Тайванем ради бизнеса с Китаем, так же как пытается отдать Украину ради договоренностей с Россией. Но я не думаю, что это принесет желаемый для него результат.

Эти трое не могут самостоятельно решать судьбу Украины. Конечно, они могут причинить Украине еще больше боли. США и Трамп, похоже, уже использовали все свои козыри. Китай теоретически может усилить поддержку России, хотя он и раньше не оставался в стороне.

Но в конечном итоге ни один из них не может своими решениями или договоренностями определять судьбу украинских территорий. Если они считают, что способны на это, то это большая иллюзия.

Если Соединенные Штаты полностью прекратят поддержку Украины, в частности обмен разведывательными данными, который очень сложно заменить даже Европе, сможет ли Украина выстоять без американской помощи? И сможет ли Европа ее компенсировать?

Я думаю, что Украина сможет выстоять, но это не означает, что не придется заплатить огромную человеческую цену. В то же время она, вероятно, будет значительно меньше, чем цена капитуляции перед Россией.

Мы видели, что произошло в Буче и Ирпене. Украина не хочет и не должна переживать подобное снова, и никто не должен ожидать, что она на это согласится. Но это не означает, что в Украине не будет новых жертв среди гражданского населения или что Россия не попытается устроить украинцам невероятно тяжелую зиму.

Достаточно взглянуть на предыдущие войны. Когда Россия вмешивалась в военные конфликты, она применяла тактику выжженной земли. Мы видели это в Грозном, в Чечне, и в Алеппо, в Сирии. Но между этими городами и Украиной есть принципиальная разница: у Украины есть собственные средства противодействия. Поэтому на действия России Украина должна отвечать, в частности, нанося России экономический ущерб. И это существенно меняет ситуацию.

Я не знаю, сможет ли Путин выдержать такое давление. На мой взгляд, события последних двух недель в определенной степени свидетельствуют о том, насколько болезненными для Путина стали украинские удары. Он не хочет этого признавать, но Россия действительно несет серьезные потери. Украина должна продолжать оказывать давление на Путина и наносить России еще больший ущерб, чтобы укрепить свои позиции на переговорах и отвергнуть всю эту чепуху и клептократические договоренности, которые продвигает Трамп.

Каково положение Путина и насколько реально перемирие?

В какой ситуации сейчас находится Путин с экономической точки зрения? Как долго Россия сможет продолжать войну против Украины, даже имея, как вы выразились, "своего человека" в Белом доме?

Трамп на самом деле не помогает российской экономике. США никогда не были большим покупателем российских товаров и не покупают российскую нефть. Поэтому нельзя сказать, что американские деньги поддерживают Путина. Основные доходы Россия получает с других рынков.

Если Европа сохранит санкции, усилит их и введет ограничения против покупателей российской нефти, это может еще больше уменьшить экономические возможности Путина вести войну.

Дополнительное давление создало бы использование более 200 миллиардов евро замороженных российских активов на поддержку Украины. А украинские удары по дата-центрам, нефтеперерабатывающим заводам и нефтяным терминалам наносят России еще больший экономический ущерб.

Это не противостояние всемогущей России и беспомощной Украины. Украина держится и демонстрирует миру возможности современных военных технологий и настоящее военное мастерство.

Путин думал, что победит за три дня. Прошло уже более четырех лет, а он до сих пор не добился успеха. Мы уже не раз видели, как Украину преждевременно списывали со счетов. Нет никаких оснований делать это сейчас.

Конечно, цена войны будет огромной, а российские преступления – непростыми для прощения. Но Украина способна продолжать борьбу и будет это делать.

И напоследок: насколько мы приблизились к завершению войны? Появились ли перспективы ее окончания или, наоборот, мы отдалились от этого из-за того, что Трамп заключает соглашения с Путиным? Как вы оцениваете нынешний этап войны на фоне дизельного соглашения и частичного ослабления санкций?

Я считаю, что обращение Путина к Трампу с этой нелепой дизельной сделкой продемонстрировало слабость российского лидера. Это свидетельствует о том, что мы, возможно, приблизились не к завершению войны, а к переходу в новую ее фазу.

Возможно, это будет этап "воздушного перемирия". Если Украина и в дальнейшем будет наносить ущерб российской экономике, Путину в конце концов придется сказать: "Хорошо, мы не будем совершать атаки против ваших мирных жителей, если вы не будете разрушать нашу экономику".

Я считаю, что к такому краткосрочному компромиссу мы приближались еще до вмешательства Трампа. И возможность достичь его остается – как с участием американского президента, так и без него.

А реалистично ли на данном этапе войны перемирие на суше?

Нет. Я думаю, что самая реалистичная цель сейчас – воздушное перемирие. Для прекращения боевых действий на суше понадобится больше времени.

Мой прогноз заключается в том, что эта война завершится по сценарию Корейской войны: полноценный мирный договор так и не будет заключен. Интенсивность боевых действий будет постепенно снижаться, когда обе стороны будут все яснее осознавать, что оказались в тупике.

Однако такой тупик возможен лишь при условии, что Украина будет продолжать наносить России серьезный экономический ущерб, в частности ударами по ее экономическим объектам.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.