Поскольку Дональд Трамп вновь подтвердил свою промосковскую линию, Джо Байдену следует больше не медлить и немедленно передать бразды правления Камале Харрис.

Еще есть время спасти мир

Трамп выбрал своим напарником сенатора Джей Ди Вэнса, патологического ненавистника Украины и ключевого организатора недавней пятимесячной блокады военных поставок Украине. Вэнс вряд ли принесет много новых голосов в лагерь Трампа, а скорее оттолкнет некоторых умеренных избирателей.

Актуально Джей Ди Вэнс – враг Украины? Почему Трамп выбрал его кандидатом в вице-президенты

Его назначение является личным вызовом влиятельной группе республиканцев Школы Рейгана (Маккол, Роджерс, Тернер), которые изложили свое видение войны в замечательном документе – "Proposed Plan for Victory in Ukraine".

Поэтому бессмысленный, с точки зрения избирательных перспектив, выбор его напарника в очередной раз обнаружил таинственную психологическую зависимость Трампа от деспота в Кремле. Последняя политическая ошибка Трампа делает мою идею (высказанную предыдущей колонке) о том, как остановить Трампа и, как следствие, выиграть мировую войну, еще более актуальной, целесообразной и перспективной.

Коротко о рецепте преодоления беды, которая надвигается на всех нас.