Тема Украины стала панацеей для Трампа: как он цинично использует ее в скандалах

Если вы еще думаете, что Дональд Трамп может быть лучшим защитником интересов Украины на посту президента, чем Джо Байден – забудьте об этом. Каждый раз, когда ему нужен повод для скандала или просто что-нибудь нужно, он использует Украину.

История в стиле Трампа

На днях бывший президент призвал республиканцев в Конгрессе прекратить военную поддержку Украины, пока администрация Байдена не станет сотрудничать с расследованием деловых соглашений президента и его сына Гантера Байдена.

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История давняя, пересказывать ее нет смысла, но важное замечание – документы Конгрессу были переданы. Исключение – секретная информация, которая выплыла в ходе расследования и не имеет отношения к делу.

Подобные требования в духе Трампа. Он такое уже делал и, в частности, с Владимиром Зеленским, когда шантажировал Украину непредоставлением оружия нам в обмен на информацию по Байденам. В итоге это закончилось импичментом для Трампа.

"Конгресс должен отказаться от предоставления разрешений на поставку партий из наших истощенных запасов оружия в Украину, пока ФБР, министерство юстиции и налоговая служба США не предоставят все имеющиеся у них доказательства относительно коррупционных деловых операций преступной семьи Байденов", – сказал Трамп на митинге в Пенсильвании. Он добавил, что те законодатели-республиканцы, которые не будут поддерживать этот призыв, должны получить выговор от своих избирателей и те должны заставить их требовать того, чего требует Трамп.

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Представитель Национального комитета Демократической партии Аммар Мусса так прокомментировал призыв бывшего президента: "Так же как и во время импичмента, Трамп использует помощь Украине, чтобы играть в политику, которая приносит пользу только одному человеку: Владимиру Путину".

Трамп подыграет Путину?

То, что Трамп использует военную помощь как элемент шантажа, выставляет его полным "мудаком". Почему-то он не требует, например, уменьшения финансирования, скажем, на дороги: "Конгресс, не голосуй за большое строительство, пока ФБР не предоставит дело по Байдену!".

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Ему важно, что бы это было именно оружие, которое бьет по его дружку Путину. Подобными призывами он решает несколько задач: дискредитирует войну против России, пытается убедить американцев в неправильной внешней и внутренней политике Байдена, помогает Путину, хайпирует на теме войны.

Но есть печальная новость для Трампа – уровень поддержки предоставления военной помощи Украине со стороны американцев, и в частности республиканцев, стабильно высок. 59% американцев поддерживают поставку военной помощи США Украине.