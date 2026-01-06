Трамп покривлялся на камеру: он насмехался над трансгендерными спортсменками

Трамп выступил с речью в Палате представителей, упомянув подписанный им запрет на участие трансгендеров в спортивных соревнованиях. Он покривлялся на камеру, изображая спортсменок.

Трамп говорит, что его жене не нравятся его ужимки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Смотрите также Трамп может получить Нобелевскую премию: оппозиционерка из Венесуэлы сделала заявление

Как Трамп решил покривляться на камеру?

Выступая в Палате представителей Трамп поднял тему участия трансгендеров в женских спортивных соревнованиях. Именно он запретил им это делать, поскольку считает, что они имеют преимущество.

Он решил покривляться, изображая женщин-спортсменок, которые занимаются тяжелой атлетикой, и показал, как, мол, легко трансгендерные спортсмены побеждают их.

Трамп кривляется во время речи: смотрите видео

Трамп отметил, что его жене Мелании не нравится его пародирование и танцы на сцене, но он считает, что людям это нравится, и именно так он победил на президентских выборах.

Трамп также потанцевал на встрече с американскими военными под свою любимую песню YMCA группы Village People.

Трамп станцевал на встрече с американскими военными: смотрите видео

Кроме танцев, Трамп любит вздремнуть