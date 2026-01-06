Трамп говорит, что его жене не нравятся его ужимки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Как Трамп решил покривляться на камеру?
Выступая в Палате представителей Трамп поднял тему участия трансгендеров в женских спортивных соревнованиях. Именно он запретил им это делать, поскольку считает, что они имеют преимущество.
Он решил покривляться, изображая женщин-спортсменок, которые занимаются тяжелой атлетикой, и показал, как, мол, легко трансгендерные спортсмены побеждают их.
Трамп кривляется во время речи: смотрите видео
Трамп отметил, что его жене Мелании не нравится его пародирование и танцы на сцене, но он считает, что людям это нравится, и именно так он победил на президентских выборах.
Трамп также потанцевал на встрече с американскими военными под свою любимую песню YMCA группы Village People.
Трамп станцевал на встрече с американскими военными: смотрите видео
Кроме танцев, Трамп любит вздремнуть
Он выглядел, будто дремлет на собственной пресс-конференции по результатам операции США в Венесуэле.
Президент США Дональд Трамп выглядел крайне уставшим и сонным во время заседания своего правительства. Особенно изнурительной для него была речь госсекретаря Марко Рубио о "трансформационной внешней политике".
6 ноября президент США Дональд Трамп участвовал в брифинге по снижению цен на популярные лекарства для похудения, который транслировали в прямом эфире.
На некоторых фото с брифинга Трамп сидит с закрытыми глазами, а время от времени он даже прилагал усилия, чтобы их открыть.
14 июня в Вашингтоне Трамп едва не спал на собственном военном параде, посвященном 250-летию армии США.