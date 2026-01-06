Трамп говорит, что его жене не нравятся его ужимки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Смотрите также Трамп может получить Нобелевскую премию: оппозиционерка из Венесуэлы сделала заявление

Как Трамп решил покривляться на камеру?

Выступая в Палате представителей Трамп поднял тему участия трансгендеров в женских спортивных соревнованиях. Именно он запретил им это делать, поскольку считает, что они имеют преимущество.

Он решил покривляться, изображая женщин-спортсменок, которые занимаются тяжелой атлетикой, и показал, как, мол, легко трансгендерные спортсмены побеждают их.

Трамп кривляется во время речи: смотрите видео

Трамп отметил, что его жене Мелании не нравится его пародирование и танцы на сцене, но он считает, что людям это нравится, и именно так он победил на президентских выборах.

Трамп также потанцевал на встрече с американскими военными под свою любимую песню YMCA группы Village People.

Трамп станцевал на встрече с американскими военными: смотрите видео

Кроме танцев, Трамп любит вздремнуть