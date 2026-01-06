Трамп каже, що йоо дружині не подобаються його кривляння. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Як Трамп вирішив покривлятися на камеру?

Виступаючи у Палаті представників Трамп підняв тему участі трансгендерів у жіночих спортивних змаганнях. Саме він заборонив їм це робити, оскільки вважає, що вони мають перевагу.

Він вирішив покривлятися, зображаючи жінок-спортсменок, які займаються важкою атлетикою, та показав, як, мовляв, легко трансгендерні спортсмени перемагають їх.

Трамп кривляється під час промови: дивіться відео

Трамп зазначив, що його дружині Меланії не подобається його пародіювання та танці на сцені, але він вважає, що людям це подобається, і саме так він переміг на президентських виборах.

Трамп також потанцював на зустрічі з американськими військовими під свою улюблену пісню YMCA групи Village People.

Трамп станцював на зустрічі з американськими військовими: дивіться відео

