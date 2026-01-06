Трамп каже, що йоо дружині не подобаються його кривляння. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Як Трамп вирішив покривлятися на камеру?
Виступаючи у Палаті представників Трамп підняв тему участі трансгендерів у жіночих спортивних змаганнях. Саме він заборонив їм це робити, оскільки вважає, що вони мають перевагу.
Він вирішив покривлятися, зображаючи жінок-спортсменок, які займаються важкою атлетикою, та показав, як, мовляв, легко трансгендерні спортсмени перемагають їх.
Трамп кривляється під час промови: дивіться відео
Трамп зазначив, що його дружині Меланії не подобається його пародіювання та танці на сцені, але він вважає, що людям це подобається, і саме так він переміг на президентських виборах.
Трамп також потанцював на зустрічі з американськими військовими під свою улюблену пісню YMCA групи Village People.
Трамп станцював на зустрічі з американськими військовими: дивіться відео
Окрім танців, Трамп любить подрімати
Він виглядав, ніби дрімає на власній пресконференції за результатами операції США у Венесуелі.
Президент США Дональд Трамп виглядав вкрай втомленим та сонливим під час засідання свого уряду. Особливо виснажливою для нього була промова держсекретаря Марко Рубіо про "трансформаційну зовнішню політику".
6 листопада президент США Дональд Трамп брав участь у брифінгу щодо зниження цін на популярні ліки для схуднення, який транслювали в прямому етері.
На деяких фото з брифінгу Трамп сидить з заплющеними очима, а час від часу він навідь докладав зусиль, аби їх розплющити.
14 червня у Вашингтоні Трамп ледь не спав на власному військовому параді, присвяченому 250-річчю армії США.