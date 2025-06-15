Користувачі мережі звернули увагу на поведінку гостей, зокрема Дональда Трампа та Марко Рубіо. Відповідні кадри з трансляції публікують в соцмережах, передає 24 Канал.

Дивіться також У США пройшов масштабний військовий парад до 250-річчя армії: запис трансляції

Як минув парад у Вашингтоні

Перший військовий парад в американській столиці з 1991 року припав на 79-й день народження Трампа. У події мали взяти участь понад 6 600 солдатів і щонайменше 150 транспортних засобів.

На заході президент США сидів поруч зі своєю дружиною Меланією Трамп і міністром оборони Пітом Гегсетом. У мережі підмітили, що Трамп нібито дрімав.

Трамп "нудьгує" на військовому параді: дивіться відео

До слова, за оцінками AP, захід обійшовся Вашингтону в десятки мільйонів доларів через перевезення техніки та особового складу з різних куточків країни. В ABS News також назвали приблизні витрати – 45 мільйонів доларів.

Користувачі соцмереж звернули увагу й на поведінку державного секретаря – Рубіо позіхав на трибунах.

Рубіо на трибунах параду у Вашингтоні: дивіться відео

Нагадаємо, водночас США охопила хвиля масових протестів під гаслом "Без королів". Зокрема, мітингувальники зібралися на мирні акції вздовж периметра Національної алеї у Вашингтоні.

Одна з учасниць розповіла, що протести там були б масштабнішими, якби люди не боялися зіткнутися з насильством, агресією чи іншими формами розгонів.