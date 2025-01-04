Как Трамп может остановить Россию: Свитан назвал возможные методы

Избранный президент США Дональд Трамп действительно может остановить кровавую войну, которую начала Россия, непосредственным путем влияния на нее. Только его два – три действия приведут к коллапсу в стране-агрессоре.

Есть экономические решения, например увеличение добычи нефти, но есть и военные, например, предоставление Украине ленд-лиза. Больше 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Как Трамп может остановить Россию

По мнению Свитана, Трамп действительно имеет рычаги влияния на Россию. Если республиканец будет придерживаться своего обещания о возвращении могущества США, это мощно ударит по Китаю, что, в свою очередь, повлияет на Россию. Достичь этого можно несколькими способами:

увеличение добычи нефти в Штатах, что уменьшит ее стоимость в мире до 40 – 50 долларов за баррель;

наложение вторичных санкций на Пекин и Москву;

признание России спонсором терроризма;

запуск ленд-лиза для Украины.

Последний способ запустит военный механизм уничтожения России. Потеря российской армии приведет к внутренним сдвигам в стране-агрессоре, например выхода республик из ее состава.

Это удар по России. Трамп может двумя – тремя действиями выполнить эти задачи,

– отметил Роман Свитан.

Даже первая партия в 500 ракет PrSM с дальностью 500 километров разнесет на молекулы так называемые "центры принятия решений" – Кремль и Рублевку. Это уже приведет к разрушению в управлении.

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К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может быть решительным и способен остановить российского диктатора Владимира Путина.