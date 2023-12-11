Европа этого опасается: какой главный риск, если Трамп победит на выборах в США

В Соединенных Штатах Америки в 2024 году пройдут президентские выборы. В настоящее время 47% американцев поддерживают Дональда Трампа, а 43% – действующего президента Джозефа Байдена.

Такая статистика вызывает обеспокоенность у европейцев, ведь победа Трампа на выборах может "развалить НАТО". В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко предположил, настолько велик риск изоляции американцев на внутренних проблемах в случае победы бывшего президента США.

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НАТО меняется

Риски есть и европейцы опасаются такого сценария. По мнению политолога, у Трампа нет идеи "развалить НАТО". Вероятно, таким образом бывший президент США намекает на то, что хочет пересмотреть нынешний статус НАТО.

Во время своего президентства Трамп откровенно говорил, что его не удовлетворяет. В частности, то, что большинство европейских стран не выполняют правила Альянса, согласно которым финансирование оборонных расходов должно быть не менее 2% ВВП страны,

– отметил Фесенко.

После полномасштабного вторжения России в Украину эта ситуация стала меняться. Сейчас страны-члены НАТО усиливают военные бюджеты, и появилась новая оборонная доктрина.

Как отметил политолог, главная проблема и риск не в том, что Трамп будет проводить политику агрессивного изоляционизма. Ведь против этого будет и значительная часть Республиканской партии, которая увидит в этом проигрыш. Главный лозунг Трампа "Америка снова велика", но как же она снова велика, если США будут отступать и разрушать то, на чем базировалось их величие.

"США будут слабые. Это очень быстро все заметят и будут издеваться над слабыми Соединенными Штатами Америки", – подчеркнул Фесенко.

США нужна смена поколений

Главный риск может находиться в непоследовательности Трампа. Он может реализовывать экстравагантные идеи, а затем, когда увидит негативные последствия, может бросаться в другую сторону.

Когда в 2017 году Трамп стал президентом, у него было негативное отношение к Украине из-за того, что некоторые украинские политики откровенно поддержали Хиллари Клинтона. Однако когда он увидел, что Владимир Путин не идет ему на встречу, то начал делать жесты. В частности, предоставил Украине летальное оружие – Javelin.

Трамп искренне хотел найти понимание с Путиным. Но чем все кончилось? Отношения между США и Россией только ухудшились,

– добавил политолог.

По его словам, Трамп может делать какие-либо жесты в адрес российского президента в обмен на его уступки. В частности, в отношениях между Россией и Китаем, чтобы Путин отвернулся от Пекина, но кремлевский диктатор не будет этого делать. И когда Трамп это увидит, тогда, по мнению Фесенко, Украина сможет увидеть достаточно откровенные жесты поддержки.

Я не думаю, что будет полный изоляционизм, а вот нелогичные шаги возможны. Риски для НАТО могут возникнуть. К примеру, может быть ослабление единства Западного мира, уменьшение помощи Украине. Впрочем, главный риск, возможно, будет в том, что из-за потенциальной победы Трампа может возникнуть острый внутриполитический кризис – раскол США,

– подытожил политолог.

Если не на этих президентских выборах, то на следующих США нужна смена поколений, ведь сейчас соревнуются люди, которые уже давно у власти. Необходимо обновление американских элит и власти.

Трамп может снова стать президентом США