Победа Трампа может помочь Украине в одном, – международник

Дональд Трамп является кандидатом в президенты от Республиканской партии. По данным опросов, он и Камала Харрис имеют почти одинаковые шансы на победу. Есть предположение, если Трамп станет президентом США, то Украину будут ожидать определенные изменения.

Есть опасения, что победа на выборах лидера Республиканской партии может негативно повлиять на внутреннюю и внешнюю политику США. Трамп обещал, что уменьшит финансирование НАТО, чтобы европейские страны брали на себя большую ответственность за милитарную оборону. Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов рассказал 24 Каналу, что США могут уменьшить свой вклад в безопасность НАТО.

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Влияние США на НАТО

Максим Несвитайлов считает, если Трамп победит на выборах 2024 года, то США, вероятно, не выйдут из Альянса. Однако там могут осуществлять давление на ЕС, чтобы европейские лидеры больше самостоятельно вкладывали в свою оборону.

Данные соцопросов о победе на выборах в США: смотрите на карте

"Где-то это даже справедливо, ведь Германия, которая является третьей экономикой мира, непропорционально прилагается к общим усилиям по европейской безопасности. Это может пойти Европе на пользу",

– сказал он.

Политолог отметил, что европейской части Альянса очень важно стать самостоятельной. Может случиться такое, что их судьба будет только в их руках, если на Соединенные Штаты Америки рассчитывать не получится.

В таком контексте им (лидерам ЕС – 24 Канал) снова придется вспомнить о том, что происходит в Украине. Ведь, если не остановить Россию сейчас, то она пойдет дальше, а если Россия пойдет дальше, то Европа не готова ей противостоять так, как это делает Украина,

– высказался Максим Несвитайлов.

Он также пояснил, что изменения в оборонных возможностях ЕС, если Трамп станет президентом и откажется финансировать НАТО, теоретически могут пойти на пользу Украине.

К слову, советники Трампа предложили ему план завершения войны России против Украины. Он предусматривает прекращение военной помощи США Украине, если Киев не согласится на переговоры с Россией, а также предупреждение Москве об усилении поддержки Украины в случае отказа Кремля от переговоров. Лидер республиканцев положительно отреагировал на это предложение, но пока не подтвердил полное согласие с каждым пунктом.