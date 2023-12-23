Это будет резкий поворот, – политтехнолог допустил политику Трампа в случае президентства

Европа и Украина затаили дыхание в ожидании выборов в Соединенных Штатах, где к власти может вернуться эксцентричный экс-президент Дональд Трамп. Впрочем, однозначную оценку того, какой будет его политика в российско-украинском противостоянии, дать довольно непросто.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился политтехнолог Михаил Шейтельман. Он предположил, что, в случае победы Трампа на президентских выборах, шансы, что он примет антиукраинские решения, равны шансам того, что он будет проводить более жесткую антипутинскую политику.

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Какова будет политика Трампа в отношении Украины

Дональд Трамп имеет отличные шансы на победу в президентских выборах 2024 года. Внутри республиканской партии его поддержка достигает 62%, а в случае противостояния с Джозефом Байденом он опережает действующего президента на 4%. Учитывая это, неудивительно, что многие пытаются предсказать его будущую политику.

"Главная черта Трампа не в том, что он поддерживает Россию и не поддерживает Украину. Главная черта Трампа – его непредсказуемость, а также большая энергия, направленная на решение вопросов. Правда она быстро заканчивается, если (решить проблему – 24 Канал) получилось "с наскока", – считает Шейтельман.

Согласно своему обещанию, в первые дни своего президентства Трамп попытается добиться быстрого мира между Украиной и Россией. Скорее всего, он выставит свои ультиматумы для обеих стран, которые могут быть отклонены.

Представим, что Трампу не удалось достичь быстрого мира. Путин может сказать, что не принимает такие условия, и Трампу может это не понравиться. Он уже говорил, что в случае невыполнения Путиным его условий, он поставит в Украину оружие, которое она никогда не получала,

– отметил политтехнолог.

Именно поэтому избрание Дональда Трампа президентом США может перевернуть диспозицию сил в российско-украинском противостоянии в обе стороны.

"Ситуация точно не будет оставаться такой, как была. Это будет либо резкий поворот в сторону России и уменьшение поставок оружия, либо резкий поворот в сторону Украины, чтобы наконец добить Россию", – предположил Шейтельман.

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